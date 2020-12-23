Источник: Кикнадзе покинет пост гендиректора "Локомотива"

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе покинет свой пост.

В среду состоялось плановое совещание, в ходе которого Кикнадзе попрощался с сотрудниками клуба. Как сообщает "Спорт-Экспресс", преемник нынешнего руководителя будет назван на следующей неделе.

В СМИ уже называлась кандидатура сменщика Кикнадзе, который занял этот пост в декабре 2018 года. Им станет директор "Чертаново" Николай Ларин.

Ранее стало известно о том, что свой пост в клубе покинет и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

"Анатолий Анатольевич вынужден будет оставить пост председателя совета директоров клуба в связи с переходом на государственную службу. Это произойдет до конца года", - сказал ТАСС источник, близкий к столичному клубу.