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23.12.2020 22:24
Рубрика: Общество

Головой и сердцем

Как новый гамма-нож в Склифе спасает онкобольных
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 291(8345)
В легендарном Склифе - новый "доктор", гамма-нож нового поколения. Изначально эта установка создавалась для высокоточного лечения тяжелых патологий мозга. Свою функцию гамма-нож сохранил, но теперь добавил в точности и комфорте для пациентов.
Новая система позволяет лучам "прицелиться" в метастазы. Фото: Сергей Михеев Новая система позволяет лучам "прицелиться" в метастазы. Фото: Сергей Михеев
Новая система позволяет лучам "прицелиться" в метастазы. Фото: Сергей Михеев

"Первой реакцией на диагноз - рак легкого - был, конечно, шок, - рассказывает одна из пациенток Центра радиохирургии Ольга Тимошина. - Теперь по ходу лечения пришло осознание, как важно в нашей жизни время". В свои 59 лет Ольга выглядит максимум на 40. В голосе - жажда борьбы и уверенность. Сегодня ей предстоит одной из первых испытать тот самый гамма-нож нового поколения. Последнее обследование на МРТ показало, что в мозге есть метастазы. И та установка, что есть в Склифе, - это отличный шанс на победу.

Фото: Константин Завражин
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Собственно, гамма-нож на нож классический ни в коей мере не похож. Это солидных размеров радиохирургическая установка, которая фактически убивает опухоль, при этом не вскрывая череп. Эффект достигается за счет 192 источников радиоактивного излучения кобальта-60. Пучки всех этих лучей собираются вместе и воздействуют точечно на пораженную область мозга. Все эти манипуляции по многим параметрам не идут ни в какое сравнение с открытой операцией. Для работы гамма-ножа достаточно просто местной анестезии.

Что же заставило вносить конструктивные изменения в работу гамма-ножа? Дело в том, что раньше голова фиксировалась специальной рамой. Ведь лучи должны воздействовать на определенную область мозга, при этом облучение здоровых клеток стоит на минимально возможном уровне. Такие условия подходили не всем. "Например, есть больные, которые приходят уже после нейрохирургических вмешательств, когда нарушена фиксация костей черепа, - объясняет завотделением Центра радиохирургии Ольга Евдокимова. - Также рамочная фиксация может не подойти из-за специфического расположения опухоли или ее размеров". Теперь ее заменила система инфракрасного слежения. То есть медики, контролирующие работу аппарата, в любой момент могут заметить отклонения. При этом пациент может быть совершенно расслаблен. "Конечно, волнительно немного, - признается 37-летняя Валентина, соседка Ольги по палате. - Но это и понятно: все-таки манипуляции затрагивают мозг. В целом же я много читала по этой теме и отчетливо понимаю, как будет работать установка".

Помогает ножу компьютерный томограф с низкодозовым облучением. Именно это устройство, встроенное в установку, помогает определить точные координаты клеток, по которым будут "стрелять" лучи. В случае Валентины предстоит борьба с метастазами. Радиоактивное излучение разрушает ДНК опухолевых клеток. Таким образом, процесс удастся если не остановить, то, как минимум, взять под контроль. Что это дает пациентам? Прежде всего - время. Комплекс процедур, связанных с гамма-ножом, занимает от 4 до 12 часов. То есть Валентина и Ольга смогут бороться с метастазами, не прерывая лечения основного заболевания.

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