Как отличить "липовую" платежку за квартплату от настоящей

В столице зафиксированы первые случаи получения москвичами поддельных Единых платежных документов. Они уведомляют о несуществующих задолженностях и требуют погасить их до конца года. Специалисты связывают это с тем, что москвичи привыкли к перерасчетам, которые делают управляющие компании в конце года. Как не попасть в руки мошенников, можно ли вернуть средства, выяснил корреспондент "РГ".

Этот год оказался урожайным на мошенников с "липовыми" жировками. Так, в самом его начале мошенники, скопировав бланки Единого информационно-расчетного центра Москвы и приставив лишние буквы к названию, присылали в почтовые ящики москвичей уведомления о задолженностях. С началом пандемии, когда со всех сторон посыпались призывы переходить на электронные системы оплаты услуг, многие подписались на электронное уведомление о получении ЕПД. В декабре "липовые жировки" посыпались уже в электронные почтовые ящики.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы, если потребитель начал оплачивать такую квитанцию и ввел реквизиты своей банковской карты, он тут же открыл мошенникам доступ к своему счету. Как пояснили "РГ" в пресс-службе Сбербанка, эти мошеннические действия аналогичны тем, когда клиенту звонят "из банка" и просят сделать ряд операций, чтобы остановить "мнимую транзакцию", а на самом деле чтобы получить доступ к данным карты. Директор АНО "Организация народного контроля" Наталья Чернышева посоветовала сохранять все оплаченные квитанции, а в конце года брать документ в МФЦ о том, что долг отсутствует. "В декабре к нам обращались москвичи с тем, что не только приходили электронные долговые письма, но и звонили сами мошенники, представляясь сотрудниками ГБУ "Жилищника", - рассказала Чернышева. - Они не просили, а требовали немедленно погасить задолженность, угрожая завершением моратория на отключение тепла, электроснабжения и начисления пенни за долги по ЖКХ. При этом в зимнее время никто отключать тепло у должника не будет, это запрещено законом".

Вернуть деньги, отправленные мошенникам, сложно. Как пояснил "РГ" адвокат Московской коллегии адвокатов Андрей Степанов, совершив платеж по фальшивой жировке, нужно обращаться в полицию. "В случае возбуждения уголовного дела и установления виновных, взыскать деньги можно будет путем подачи гражданского иска, - сказал Степанов. - Чем больше будет обращений, тем больше вероятности найти мошенников. Ведь преступники рассчитывают именно на пассивность граждан. Чтобы им противостоять, нужно занять активную позицию, защищая свои права".

Москвичи стали получать фальшивые платежки с требованием погасить несуществующие долги

Платежки могут приходить на электронную почту только в случае, если москвич сам подписался на эту услугу на mos.ru. Получателем платежа обязательно должна быть управляющая компания. Если и эта информация верна, нужно сравнить платежку с любым бумажным ЕПД, или заглянуть в личный кабинет на mos.ru, где можно оплатить настоящую платежку, если она была выставлена. На фальшивках штрихкод не читается, поскольку это просто картинка. При получении "липовой" платежки нужно обратиться в управляющую компанию, в центр "Мои документы" или по телефону горячей линии: +7 (495) 777-77-77.