На этой неделе во всех столичных школах почти для 540 тысяч ребят - учеников 1-5 классов проходят новогодние елки. Мальчишки и девчонки справедливо называют коронавирус похитителем Рождества, ведь вместо большого праздника со сверстниками из параллелей в этом году у них классный час в своем кабинете, впервые без участия родителей. У ребят постарше - с 6-го по 11-й, не только вся учеба, но и праздник пройдет онлайн.

У младшеклассников классные часы хотя и скромные, но нескучные. Первоклашки читают стихи и дружно поют новогодние песни, ребята третьего-четвертого классов участвуют в викторинах и утренниках. Водят прямо в классе хоровод и кружатся вокруг своей елки. Школа в Некрасовке подготовила особую программу. На интерактивных досках ребята следят за новогодней сказкой: тут и Снегурочка, которая просит всем вместе позвать Деда Мороза, и мышка-норушка, с которой малыши прощаются в стихах.

В сказочных персонажах легко угадываются педагоги-организаторы, которые ведут в школе кружки и секции, а Снегурочка своим звонким голосом очень похожа на учителя музыки. В целом новогоднее представление в классе мало отличается от обычного детского утренника в актовом зале. "В этом году мы смогли провести онлайн-елку сразу для всех 16 первых классов, а в прошлом году пришлось разбивать параллели на группы, так как актовый зал вмещал только 5 или 6 классов. А по атмосфере и эмоциональному накалу онлайн-праздник не уступает обычному, ребята также следят за развитием представления и веселятся, но по всем правилам Роспотребнадзора", - рассказала директор школы Майя Булаева. Когда Дед Мороз прощается и уходит с экрана, ребята слышат в коридоре тяжелые шаги и через несколько минут сказочный волшебник уже поздравляет их лично - вручает грамоты отличникам и ребятам, которые участвовали в олимпиадах.

Директор признается, что готовиться к такому интерактиву пришлось долго, системные администраторы почти две недели проверяли и тестировали систему, чтобы все классы одновременно могли подключиться к онлайн-елке. Не остались без внимания и дети, которые не смогли прийти в класс из-за болезни. Как и остальные ребята, они следили за представлением онлайн, получив ссылку заранее.

В школе N 1195 праздник малышам взялись устроить классные руководители. Новогодние часы во всех классах там пройдут в пятницу после уроков. "Мы ограничились викторинами, например, в третьем классе ребята посоревнуются в игре "Сто к одному", а у четвероклассников пройдет "Своя игра", - рассказал замдиректора школы Александр Фурманов. По его словам, если родители захотят посмотреть, как проходит мероприятие, то в классе установят компьютер с камерой, через которую мамы и папы смогут следить за всем, что происходит в кабинете.

Для старшеклассников праздник пройдет в дистанционном формате

Мама второклассника Мария Коннова признается, что полностью доверяет классному руководителю и не сомневается, что ребенок придет домой с хорошим настроением. "У сына будет "Голубой огонек". Все, что он попросил от меня, - костюм, а мое присутствие ему неважно", - поделилась Мария. Она не расстроилась еще и потому, что классный руководитель обычно присылает фотографии и видео с мероприятий в родительский чат. По словам директора школы N 2098 Надежды Перфиловой, с точки зрения возрастной психологии начальные классы - важный этап становления самостоятельности. "Для ребенка возрастает значение мнения друзей, появляются другие значимые взрослые - педагоги. Дети легко перенесут новогоднее представление без мамы или бабушек. А вот для взрослых заражение вирусом - огромный риск, и этого лучше избежать", - отметила она.

Напомню, ученики средних и старших классов не появлялись в московских школах с 5 октября: сперва были на каникулах, затем ушли на дистанционку.