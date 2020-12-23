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23.12.2020 00:41
Рубрика: Общество

Твоя хвоя

В столице откроют 550 пунктов сбора и утилизации елок
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 289(8343)
В городе открылись 207 елочных базаров. И пока москвичи думают, как украсить новогодние деревья, столичные власти напомнили им, что гостью из леса нужно будет скоро еще и правильно утилизировать.

- После встречи праздника мы уже в пятый раз объявим акцию "Елочный круговорот", - рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Фото: Роман Щербенков
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Стартовала эта акция в 2016 году, когда принимали использованные натуральные ели только на одном пункте сбора в Битцевском лесопарке. Зимой 2020 года таких пунктов было уже 416, они собрали 52 тысячи елей. В этом году география расширится - до 550 пунктов. Их расположение подсказали сами москвичи. Принимать елки будут со 2 января по 20 февраля 2021 года. "Мы принимаем срезанные хвойники и ели, пихты и сосны в горшочках. Основные условия: дерево должно быть без мишуры, игрушек и искусственного напыления", - объяснил "РГ" Кульбачевский.

Собранные деревья пускают на щепу, которая может стать подстилкой в вольерах животных или ею укроют экологические тропы на особо охраняемых природных территориях. Невостребованными деревьями после закрытия елочных базаров украсят объекты религиозного назначения, а также часть деревьев пойдет обитателям Московского зоопарка.

Посмотреть ближайший адрес пункта сбора хвойников можно на портале data.mos.ru в разделе "Пункты утилизации новогодних деревьев".

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новый год

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