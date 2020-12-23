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23.12.2020 14:45
Рубрика: Общество

К нам, в Боткинскую!

Текст: Ирина Краснопольская
Можно ли признаваться в любви к учреждению? Вопрос, поверьте, риторический, если это  учреждение - городская клиническая больница имени Боткина. Ей 110 лет. Одна из старейших в  стране. Но даже по внешнему виду - из самых современных, и, как принято говорить ныне, продвинутых.

Как-то в разговоре с главным врачом Боткинской - блестящим хирургом, членом-корреспондентом РАН Алексеем Шабуниным спросила, куда предпочтительнее направить  пациента с гнойной патологией костей. Ответ мгновенный: "К нам, в Боткинскую!". И видимо,  почувствовав некое мое недоверие, добавил: "В Боткинской есть все." И ведь это не преувеличение!

Фото: Константин Завражин/РГ
У Боткинской больницы появится своя скорая помощь

Не верите? Зайдите на тот же сайт Боткинской, взгляните на перечень отделений. Не стану его цитировать. Замечу лишь: каждое из них - будь то классическая терапия или хирургия, будь ли трансплантация костного мозга или медицинская психология, стационар кратковременного медицинского пребывания или региональный сосудистый центр, лучевая диагностика или городской центр эндопротезирования костей и суставов… Остановлюсь… Добавлю лишь то, что старейшая и крупнейшая свято хранит лучшие традиции отечественной службы здоровья. Ее сотрудники верят и следуют житейскому постулату о том, что доброе слово не только кошке приятно, но и очень, очень значимо во врачевании. В Боткинской оно (врачевание) начинается с доброго слова в гардеробе, и заканчивается на всех этажах старых и новых корпусов. Да, новейшие технологии. Да, все самое-самое. И главнее самого самого - современные специалисты. Те, кто делает Боткинскую надежной защитницей нашего с вами здоровья.

С юбилеем, любимая Боткинская!

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