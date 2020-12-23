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23.12.2020 11:55
Рубрика: Общество

По рельсам - в сказку

На январских каникулах ивановцы и гости города смогут прокатиться на ретропоезде
Текст: Татьяна Ткачева (Иваново)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 290(8344)
Вагоны "Рускеальского экспресса", оформленные в стиле конца XIX - начала XX века, будут курсировать между Ивановом и Шуей с 6 по 9 января.
Паровоз 1955 года выпуска до реставрации 30 лет был памятником. Фото: WWW.MAGPUT.RU Паровоз 1955 года выпуска до реставрации 30 лет был памятником. Фото: WWW.MAGPUT.RU
Паровоз 1955 года выпуска до реставрации 30 лет был памятником. Фото: WWW.MAGPUT.RU

Во главе состава - паровоз 1955 года выпуска. До реставрации он 30 лет был памятником.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Пассажиры попадут на фестиваль "Русское Рождество" и с комфортом вернутся обратно. На центральной площади Шуи их ждет ярмарка с сувенирами и вкусностями, сделанными в разных уголках области. На площади Ленина - собранная из лампочек копия церкви, взорванной большевиками. На ней репетировали взрыв храма Христа Спасителя.

В дни фестиваля будут работать все местные музеи: Бальмонта, мыла, водочного завода... В парке устроят сказочное световое шоу с мэппингом и лазерными эффектами. В фирменном домике Visit Ivanovo можно будет записаться на экскурсию.

На 8 января из Иванова также запланирован рейс в Гаврилов Посад, на родину владимирского тяжеловоза.

Учитывая новые требования к рассадке и рост интереса к внутреннему туризму, количество рейсов увеличили вдвое

- За два с лишним часа до обратного поезда гости смогут погулять по городу или посетить мероприятия. От вокзала до музеев мы организуем автобус. В краеведческом будет бесплатный мастер-класс по изготовлению букарашницы из бересты. В Музее национальных напитков - "гусарский" обед из старинных блюд (за отдельную плату - около двух тысяч с человека), - рассказал пресс-секретарь "Центра развития туризма и гостеприимства Ивановской области" Михаил Денежкин.

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
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Ретропоезд в Шую уже запускали прошлой зимой. Тогда он перевез 855 пассажиров. В этом году, учитывая новые требования к рассадке и рост интереса к внутреннему туризму, количество рейсов увеличили вдвое. Уехать из Иванова можно будет утром, чтобы побродить по рождественской ярмарке при солнечном свете, и в 15.00 - чтобы попасть на фестиваль к началу вечернего шоу. Обратные рейсы назначены на 20.00 часов (8 января - на 22.00).

Экскурсионные группы будут собираться на перроне за 15 минут до отправления поезда. Билеты оформят в вагонах после посадки. Во время поездки профессиональные гиды, историки Юрий Егоров и Мария Калиш расскажут об истории Шуйско-Ивановской железнодорожной линии.

Регистрация на рейсы и тур в Гаврилов Посад откроется на сайте https://russkoerozhdestvo.ru. Билет на поезд в Шую будет стоить около 150 рублей, в Гаврилов Посад - около 300.

Кстати

В 2020 году на фестивале "Русское Рождество" побывали около 10 тысяч человек, в 2021-м гостей может быть больше. Управление Роспотребнадзора по Ивановской области подготовило специальные рекомендации по проведению новогодних и рождественских массовых мероприятий, чтобы риск подцепить инфекцию на них был минимален.

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