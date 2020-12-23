На трассе М-1 перекроют движение для строительства путепровода

На 65 километре трассы М-1 "Беларусь" в Подмосковье будет построен железнодорожный путепровод, сообщили в госкомпании "Автодор". Для проведения работ с 23 по 26 декабря 2020 года в ночное время с 01:00 до 05:00 на участке с 63 по 73 километр планируется перекрывать движение. Проехать можно будет по Можайскому шоссе.

В ходе реконструкции трассы с 45 по 66 километр планируется расширить основной ход трассы до шести полос и построить альтернативные дороги. Строительство железнодорожного путепровода станет частью реконструкции, уточнили в госкомпании.

Сейчас под путепроводом проходит четырехполосная дорога. Чтобы ее расширить, необходимо разобрать путепровод, возвести новые опоры и надвинуть другие пролетные строения. Таким образом, на трассе М-1 появится новый железнодорожный путепровод. Его арки будут напоминать автомобилистам по архитектурным решениям Крымский мост.

Завершить реконструкцию планируется в конце 2021 года. Она позволит существенно улучшить дорожно-транспортную и экологическую ситуацию в городах Голицыно и Кубинка, а также увеличить пропускную способность на автомагистрали в целом. Значительно сократится время в пути.