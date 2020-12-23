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23.12.2020 13:22

Нововоронежские атомщики исполнили мечты детей из школы-интерната

Представители Организации молодых атомщиков Нововоронежской АЭС (ОМА НВ АЭС) в рамках ежегодной благотворительной акции "Елка желаний" побывали в Бобровской школе-интернате и передали подарки ее воспитанникам.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В декабре на Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) были установлены "Елки желаний" с письмами ребят Бобровской школы-интерната, в которых они просили Деда Мороза исполнить их новогодние желания - подарить игрушки, одежду, обувь. Работники Нововоронежской атомной станции с удовольствием примерили на себя роль главного зимнего волшебника.

"Многие массовые мероприятия сейчас приходится отменять или изменять формат их проведения. Мы не могли отказаться от нашей доброй новогодней традиции и постарались сделать все возможное, чтобы детские мечты сбылись. Акцию мы провели с учетом всех необходимых мер безопасности в условиях пандемии. Мы передали детям большой привет от всех работников Нововоронежской АЭС", - сказал председатель ОМА НВ АЭС Владислав Любавин.

Фото: Нововоронежская АЭС
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В этом году было решено отказаться от традиционного утренника и театрализованного представления, которые устраивают нововоронежские атомщики. Но новогоднее настроение не стало менее праздничным. Воспитанники Бобровской школы-интерната исполнили новогоднюю песню, прочитали стихотворения.

"Мы всегда с нетерпением ждем приезда наших друзей, работников Нововоронежской АЭС. Мы рады, что наша дружба продолжается уже на протяжении многих лет. Наши детки особенно нуждаются в тепле, участии, внимании, общении, с помощью таких мероприятий они понимают, что не одни в этом мире", - отметила директор Бобровской школы-интерната Валентина Брызгалина.

Акция "Елка желаний" ведет свое начало с 2000 года. Инициатива проведения новогодней благотворительной акции принадлежит отделу социального развития НВ АЭС. Ее поддержали профком и Организация молодых атомщиков НВ АЭС.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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