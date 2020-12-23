Подольский суд заканчивает чтение приговора экс-главы района Подмосковья

Александр Шестун, бывший руководитель Серпуховского района Московской области, уже признан виновным в уголовном преступлении по нескольким тяжким статьям. На момент подписания номера судья еще не дочитал приговор до срока наказания.

Статьи по Уголовному кодексу у Шестуна самые что ни на есть коррупционные, поэтому государственный обвинитель и попросил у суда для него двадцать лет лишения свободы.

В Подольском городском суде Московской области уже третьи сутки судья читает приговор, занимающий три тома. Сам приговор - редчайший по своему объему, но и масштабы хищений, которые доказывало в суде следствие, просто невероятны.

Если верить материалам дела, то "деятельность" Шестуна - это показатель, как чиновник не на самом большом посту может за полтора десятка лет превратиться в миллиардера. Подсудимый ровно 15 лет руководил Серпуховским районом. И за эти годы стал одним из самых богатых людей не только Подмосковья.

Его близкие в многочисленных выступлениях уверяют, что он не виновен.

Но именно у его семьи и друзей было изъято только недвижимости более чем на 11 миллиардов рублей. А при этом официальная зарплата Шестуна за все годы руководства районом не превысила 15 миллионов рублей.

Шестун находится под стражей с 2018 года. За это время он уже объявлял голодовку. Сменил несколько следственных изоляторов.

А еще Александр Шестун написал книгу о себе, тюрьме и личных врагах, которые, как он пишет, якобы довели его до камеры следственного изолятора. Судя по расследованию и по тому, что написал в книге сам Шестун, своей вины в случившемся не видит. Это он говорил на следствии, сейчас говорит и в суде.

Но, по версии следствия, картина получается прямо противоположная. Александр Шестун, возглавляя Серпуховский район Подмосковья, фактически превратил его в свою личную поляну для обогащения. Следственный комитет доказывает, что он брал взятки. Причем регулярно.

Сам Шестун создал почти пять сотен коммерческих предприятий, которые при таком руководителе успешно функционировали. Приносили прибыль. На нее покупалась земля.

Очень много участков дорогой подмосковной земли, которая принадлежала району, за годы его правления чудным образом оказались в собственности у друзей и родни главы района.

У семьи и друзей Шестуна было изъято только недвижимости более чем на 11 миллиардов рублей. А его официальная зарплата за все годы руководства районом не превысила 15 млн рублей

Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

- Следствием была собрана достаточная доказательственная база. Расследование уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную длящимся характером совершенных преступлений.

Проведены трудоемкие судебные экспертизы, в том числе - почерковедческие и землеустроительные.

Установлено местонахождение и проведены допросы более 200 свидетелей", - говорит представитель следственного ведомства.