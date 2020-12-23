Суд продлил домашний арест политологу Николаю Платошкину

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Николая Платошкину до 2 марта 2021 года. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

Судя по кадрам видеосъемки из суда, Платошкин бодр и не теряет присутствия духа. Во время оглашения решения о продлении ареста он улыбался и показал знак V - победа.

По данным следствия, политолог и лидер движения "За новый социализм" Платошкин обвиняется в склонении людей к массовым беспорядкам. Речь, по некоторым данным, идет о его выступлениях в персональном видеоблоге в интернете.