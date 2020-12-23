В Ясной Поляне расцвел экзотический "трупный цветок"

В музее-усадьбе "Ясная Поляна" под Тулой зацвел аморфофаллус. Его также называют "трупный цветок" - за неприятный запах.

Экзотическое растение расцвело в теплице гостиничного комплекса, сообщила "РГ" пресс-секретарь музея-усадьбы "Ясная Поляна" Ирина Афонина.

Аморфофаллус очень красив и необычен: из клубня вырастает всего один лист (редко два), а на очень высоком цветоносе красуется фиолетовый, почти черный огромный цветок. Если до него дотронуться, он издает запах тухлого мяса. Столь неприятная для человеческого носа особенность привлекает насекомых, которые его опыляют.

По словам заведующего мемориальным и природным комплексом музея-усадьбы "Ясная Поляна" Владислава Воронцова, обычно аморфофаллус лишь в конце января выбрасывает цветоносы, а цветение начинается в феврале. И потом дней десять можно любоваться этим необычным цветком-гигантом. Цветение в столь ранние сроки специалист объяснил теплой и сухой осенью.

- Как правило, один клубень дает один-два цветка, - рассказал Воронцов. - Соцветия аморфофаллуса состоят из удлиненного початка и покрывала. После опыления появляются шаровидные ягоды, оранжевого или красного, реже белого или синего цвета.

Это растение из рода ароидных обитает в тропиках и субтропиках Африки и Средней Азии. На родине цветок может достигать высоты 2,4 метра при ширине 1,5 метра. Японцы используют его клубни в кулинарии в качестве приправы к супам и тушеным овощам, в Китае из аморфофаллуса делают муку для лапши и готовят тофу. Также он входит в состав продуктов для диабетиков.