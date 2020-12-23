В московском технопарке построят новый корпус для высокотехнологичных производств

В технопарке "ИТЭЛМА" началось строительство нового инженерно-лабораторного корпуса. Инвестор вложит в проект более 2 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал, что в новом корпусе разместятся инженерные помещения, лабораторный комплекс для тестирования разработок и проведения испытаний. Его возведут в рамках инвестиционного проекта, позволяющего инвестору получить от столичных властей в аренду земельный участок без проведения торгов.

Как ожидается, корпус введут в эксплуатацию не позже декабря 2022 года.