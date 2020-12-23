В Москве погиб журналист Михаил Бударагин

Тело журналиста Михаила Бударагина найдено на севере столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Публицисту было 36 лет. Его нашли мертвым у жилого дома на Беломорской улице. Скорее всего, смерть наступила минувшей ночью. Мужчина покончил с собой, считают в правоохранительных органах.

Михаил в последние годы возглавлял портал "Актуальные комментарии", работал в газете "Культура". По сведениям агентства, у него остались жена и сын.