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23.12.2020 15:04
Рубрика: Происшествия

В Москве рецидивист получил пожизненный срок за убийство женщины с сыном

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Батыгина за разбой и убийство двух человек, в том числе малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Московского городского суда. Там отметили, что Батыгин будет отбывать пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

Судом было установлено, что ранее неоднократно судимый, в том числе и за покушение на убийство, Дмитрий Батыгин познакомился на сайте знакомств с девушкой. Сначала они переписывались по электронной почте, а потом начали общаться по телефону. По данным следствия, после того как между ними установилось доверительные отношения, подсудимый позвал девушку на свидание. После встречи потерпевшая пригласила Батыгина к себе домой, где также был ее малолетний сын.

Фото: Sophia kayes/ wikipedia.org
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Как установило следствие и суд, оказавшись в квартире, подсудимый изучил обстановку и убедился, что мама с сыном проживают вдвоем. Ночью, когда ребенок спал в своей комнате, Батыгин напал на женщину, нанеся ей не менее 31 удара по всему телу. В это время на кухню вбежал малолетний сын и попытался защитить мать. Батыгин в ответ ударил ребенка. От полученных травм мать и сын скончались на месте происшествия.

После убийств Батыгин обыскал квартиру. Его добычей стали 112 тысяч 57 рублей и 73 копейки, после чего он скрылся с места происшествия.

Как отметили в Мосгорсуде, в качестве отягчающего наказание обстоятельства судом признан рецидив преступлений: ранее Батыгин был судим дважды за совершение особо тяжких преступлений. В качестве смягчающего наказание обстоятельства учтено состояние здоровья подсудимого.

Суд также вынесен частное постановление руководителю МУ МВД России района "Щелковское" с указанием обратить внимание на допушенные нарушения закона, которые выразились в ненадлежащем контроле в отношении поднадзорного лица.

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