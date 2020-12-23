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23.12.2020 00:22
Рубрика: Общество

Очень хочется жить

Новый онкоцентр на улице Дурова - это не раковый корпус
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 289(8343)
Тысячи жителей северо-востока Москвы получили свой амбулаторный онкоцентр, где им доступны все виды современной помощи от простейшего анализа крови до химиотерапии. "Мы постарались сделать все так, чтобы нашим пациентам хотелось жить, - рассказал главврач клинической онкологической больницы N 1 Всеволод Галкин. - Когда ты лечишься, доктор становится кем-то вроде члена семьи. Так что здесь у нас - все родные".
Позитронно-эмиссионная компьютерная томография позволяет увидеть новообразование детально. Фото: Константин Завражин Позитронно-эмиссионная компьютерная томография позволяет увидеть новообразование детально. Фото: Константин Завражин
Позитронно-эмиссионная компьютерная томография позволяет увидеть новообразование детально. Фото: Константин Завражин

Как уже писала "РГ", в Москве за последние два года серьезно реформирована система онкологической помощи. Прежде медучреждения, которые оказывали ее, были разрознены. В одном ставили на учет, на МРТ надо было ехать в другое, на химиотерапию - в третье... Теперь же в городе созданы шесть базовых онкологических стационаров, одним из которых и стала онкобольница N 1. "Важное звено нашей работы - центры амбулаторной помощи, - продолжает главврач Всеволод Галкин. - У нас их два: один на Бауманской улице для жителей центра, и вот открыли еще один, на улице Дурова". К нему автоматически прикрепляются все нуждающиеся в лечении жители Северо-Восточного округа.

Фото: Михаил Синицын
Онкослужба выдержала тяжелое испытание в период пандемии

Вместе с пациентами пришли на улицу Дурова и 150 докторов, которые вели их. Условия в новом центре мало похожи на больничные. Они больше напоминают атмосферу МФЦ. На исследования и процедуры пациентов приглашают по электронной очереди. На первом этаже разместилось самое обычное кафе. Словом, ничего похожего на классические "раковые корпуса". Здесь жизнь в каждом элементе: в скоростных лифтах, плазменных мониторах, вендинговых автоматах.

"Мне кажется это самым важным - желание жить, которое мы здесь особенно остро чувствуем", - делится одна из пациенток, владелица антикварного салона Наталья Спивак. У преуспевающей бизнес-леди нашли рак груди второй стадии. Недавно она перенесла операцию и теперь проходит лечение в стационаре. В центре на улице Дурова их два - дневной и круглосуточный. "Я лечусь с лета, - продолжает рассказ Наталья. - Признаюсь: в этой клинике у меня нет ощущения трагедии. Живу, как жила. Активно работаю, езжу за рулем".

Доктора же центра оценили и оснащение, и функционал амбулатории. Например, учреждение рассчитано на проведение позитронно-эмиссионной компьютерной томографии, которая позволяет детально рассмотреть новообразование. Новейшие радиохирургические методики дают возможность убить множественные метастазы за один сеанс. Химиотерапевты применяют самые современные препараты.

В Москве за последние два года серьезно реформирована система онкологической помощи 

"Наши специалисты с отличным знанием английского, - делится руководитель центра химиотерапии Илья Покатаев. - Сейчас все последние исследования в этой области публикуются на иностранном, и мы постоянно отслеживаем их". Палаты в "химии" обустроены так, что пациенты могут дистанционно в любой момент вызвать медперсонал. Как правило, у наших больных бывает сразу по несколько сопутствующих патологий, продолжает Илья Покатаев. Бывают плохие вены. Но персонал опытный и готов к любым особенностям. "От пациентов же требуется только одно - хорошее настроение и желание жить", - напутствует главврач Всеволод Галкин.

Кстати

Запись на прием в онкоцентр доступна на сайтах mos.ru, "Госуслуги", а также по телефону справочной службы Городской клинической онкологической больницы N 1 +7 (499) 261-30-42.

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