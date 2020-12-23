В приложении "Моя Москва" началось тестирование голосового помощника

В городском приложении "Моя Москва" началось тестирование голосового помощника. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Как отметила вице-мэр, возможность запуска услуг и получения информации с помощью голоса - первый этап в развитии профильного интерфейса.

По ее словам, новый интерфейс помогает запустить процесс получения услуги и отобразить нужную информацию. Для этого достаточно задать вопрос голосом в свободной форме.

- В Москве, как и везде в мире, растут требования жителей к удобству цифровых сервисов. Поэтому городские онлайн-инструменты постоянно совершенствуются. При создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи, которые уже применяются в столичном контакт-центре. Робот консультирует москвичей наравне с операторами. Сегодня он обрабатывает более 40 процентов звонков, поступающих на горячие линии.

Сейчас новый раздел доступен в тестовом режиме для десяти процентов пользователей приложения на устройствах с операционной системой iOS. С его помощью можно получить девять услуг. Среди них передача показаний счетчиков воды и электроэнергии, проверка наличия счетов за коммунальные услуги, отмена записи к врачу и проверка баланса лицевого счета "Москвенок".

Чтобы получить услугу, нужно озвучить вопрос, нажав на специальный значок. В ответ помощник отобразит на экране запрошенную информацию либо окно для получения услуги. В дальнейшем функционал будет расширяться. В перспективе пользователи приложения "Моя Москва" смогут получать большинство услуг полностью в разделе "Голосовой помощник". При этом возможность привычного получения услуг в разделах приложения, таких как "Мой дом", "Медицина", "Ребенок в школе" и другие, сохраняется.

Раздел "Голосовой помощник" функционирует на базе двух блоков. Первый отвечает за распознавание и синтез речи. Сначала робот слушает человека и преобразует его речь в текст. На втором этапе нейронная сеть обращается к базе знаний, где находит нужную информацию и отправляет ее в качестве ответа обратно. Применение технологий распознавания и синтеза речи набирает обороты.

Сегодня немалая часть запросов в поисковых системах осуществляется при помощи голоса. Сервисы, имитирующие естественную речь человека, внедряются в отдельные гаджеты.