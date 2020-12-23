Врач рассказал, как правильно открыть шампанское

Чтобы безопасно открыть бутылку шампанского, надо обязательно накрыть ее полотенцем и охладить. Об этих и других правилах агентству "Москва" рассказал врач станции скорой помощи имени Пучкова Михаил Клюкин.

"Бутылку нужно укутать, чтобы образовался конденсат после охлаждения, это не даст пробке улететь в неизвестном направлении, - объяснил медик. - В охлажденной бутылке шампанского меньше сопротивления газа". Оптимальная температура новогоднего напитка - 6-8 градусов.

При открывании нужно держать горлышко под углом 45 градусов и стараться направить его в сторону от людей. Далее необходимо аккуратно поворачивать бутылку, постепенно вытягивая пробку. Лучше не давать пробке вылететь, чтобы избежать рикошета от поверхностей.