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Текст:   Марина Трубилина 
00:01 23.12.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)

Взяли новые высотки

Средняя высота новостроек в России - 12 этажей

Средняя высота новостроек в России - 12 этажей, подсчитал ДОМ.РФ специально для "Российской газеты". Но в ряде регионов этот показатель гораздо выше.
В случае поломки лифта добраться до квартиры под самой крышей может быть очень сложно. Фото: Александр Корольков В случае поломки лифта добраться до квартиры под самой крышей может быть очень сложно. Фото: Александр Корольков
В случае поломки лифта добраться до квартиры под самой крышей может быть очень сложно. Фото: Александр Корольков

Лидер по высотной застройке, как ни странно, не Москва, где сейчас, по данным "Метриум", насчитывается 47 домов от 30 этажей и выше. Всех опередили Приморский край и Свердловская область, рассказали в ДОМ.РФ. Там медианная высота новостроек (то есть половина домов ниже, а другая половина выше этой цифры) - 24 этажа. В десятке лидеров Рязанская, Ростовская, Липецкая области с 19 этажами, Красноярский край, Удмуртия, Томская, Орловская, Воронежская, Оренбургская области и, наконец, столица, где этот показатель - 18 этажей.

С другого конца списка - Костромская, Мурманская области (в последней, правда, возводится всего два дома), Кабардино-Балкария, где медианная этажность - 2, 3 и 4 этажа соответственно. Разницу можно заметить даже по объявлениям о продаже квартир. При поиске новостроек во Владивостоке появляются объявления со "свечками"-высотками. В Костромской области небоскребами кажутся уже девятиэтажки - на фоне ряда объявлений о 2-5-этажных домах.

Яков Миркин: Крупные города станут неумолимо портиться

Понятно, что застройщики стараются "выжать" максимум из участка земли, а чем выше новостройка, тем выгоднее строительство. Разброс в этажах между регионами объясняется наличием свободных земельных участков, считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор: в густонаселенных регионах и больших городах земли мало, поэтому дома и тянутся вверх. "Кроме того, высотки появляются там, где есть понимание комплексного развития территорий. Нельзя такой дом поставить среди одноэтажных домов частного сектора. Он просто не будет смотреться", - добавляет Моор.

Играет роль и география, и экономика. Высокие дома во Владивостоке, например, объясняются особенностями рельефа: город расположен на сопках, спроектировать многоподъездный дом сложно. Кроме того, проекты низкой и средней этажности здесь часто не проходят по финансовым соображениям, объясняет директор по маркетингу компании "Талан" Наталья Гарифуллина. Строительство здесь дороже, чем во многих других городах.

К примеру, на 17% дороже, чем в Тюмени. Причины - на 20-30% дороже рабочая сила, низкая конкуренция среди подрядчиков (компании из центральной России здесь не присутствуют из-за высоких транспортных издержек).

Наибольшим спросом у покупателей в новостройках пользуются квартиры в середине - на шестом - восьмом этажах 

В квартирах на высоких этажах есть как преимущества, так и недостатки. В элитном жилье пользуются популярностью квартиры от восьмого этажа и выше из-за хороших видов, открывающихся из окон. В бизнес-классе ценятся верхние этажи, где можно создать пентхаус. Их стоимость выше, чем на средних этажах. В то же время многие покупатели считают, что удобнее жить пониже, отмечает председатель совета директоров сети офисов МИЭЛЬ Марина Толстик. Например, их тревожит, как добраться до квартиры в случае поломки лифтов (а есть высотки, где к верхним этажам нужно добираться на двух лифтах с пересадкой). Кто-то волнуется, что до окон не достает пожарная лестница. В некоторых домах на высоких этажах есть ограничения в конструкции окон: их нельзя открыть полностью, только на микропроветривание. В последнее время в типовом жилье наибольшим спросом пользуются квартиры на средних этажах, отмечает Толстик: в старых девяти- и двенадцатиэтажках клиенты чаще выбирают квартиры с 3-го по 6-й этаж. В новостройках наиболее ликвидные квартиры - на 6-8 этажах.

Квартиры на верхних этажах ценят за панорамные виды. Фото: Сергей Михеев

Пока интерес к средним этажам регулируется и ценами: по данным "Инком-Недвижимости", каждый этаж прибавляет к стоимости квартиры около 1%. Жильем на высоких этажах интересуются около трети покупателей. Однако, по мнению специалистов компании, в ближайшее время квартиры на верхних этажах утратят свою популярность из-за перенасыщенности рынка высотными домами, во всяком случае, в столичном регионе. На рынке элитного жилья этот тренд уже заметен: около 77% домов с такими квартирами относятся к малоэтажной застройке.

Оптимальнее всего жить в квартирах с третьего по седьмой этаж, считает первый вице-президент Международной академии архитектуры Юрий Виссарионов (первый этаж обычно занимают общественные помещения, второй расположен над ними). Первые этажи могут быть хороши, если прирезать к домам палисадники, добавляет он. "Выше седьмого этажа снижается комфорт проживания по медицинским показателям, - говорит архитектор. - Есть официальные исследования врачей. Ухудшение растет в геометрической прогрессии с увеличением высоты".

К примеру, "Российская газета" писала о таких исследованиях ученых из Курска. По их данным, уже на 8-9 этажах заметно ослабевает уровень геомагнитного поля, это связано с экранированием его железобетонными перекрытиями. А это приводит к снижению иммунитета, нарушениям в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Похожие исследования проводили, по данным портала medicinform.net, и ученые из Канады. Оказалось что проживание на верхних этажах положительно влияет на психическое здоровье человека, что объясняется низким уровнем шума на высоте. Однако живущие выше 4-го этажа чаще сталкиваются с воспалительными процессами и онкологическими заболеваниями, а те, кто живет на 16-м этаже, имеют более высокий риск остановки сердца.

24 этажа - средняя высота новостроек в Приморье и Свердловской области

Средняя этажность новостроек в крупных городах России, по данным ЦИАН, сейчас примерно вдвое больше, чем в советское время, когда строились в основном 5-6-этажные дома. Между тем в ДОМ.РФ считают перспективным направлением развития современных городов малоэтажное строительство. "Такое жилье обладает целым рядом преимуществ: как правило, к нему прилегает собственный участок, где можно проводить время на свежем воздухе. Не возникает проблем с парковкой. Люди живут менее скученно по сравнению с обычными многоэтажками, не говоря уже о высотных домах", - говорит гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. ДОМ.РФ совместно с минстроем и КБ "Стрелка" разработали Стандарт комплексного развития территорий, в котором малоэтажная застройка - одна из целевых моделей развития. "Такая модель в особенности подходит для средних и малых городов, а также окраинных и загородных территорий крупнейших мегаполисов", - отмечает Мутко.

"Передовик" по развитию малоэтажной многоквартирной застройки - Иркутская область, там, сообщает ДОМ.РФ, половина строящихся домов относится к малоэтажным (не выше 4 этажей). В числе лидеров также Челябинская (32% домов) и Ленинградская (31%) области.

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