Чем занимаются ученые тюлени в Приморском океанариуме

В мае из вольера Приморского океанариума на острове Русский уплыла ларга Дульсинея. Ранним ноябрьским утром она вдруг вернулась и как ни в чем ни бывало подключилась к тренировке сородичей! Дуся, как ласково зовут ее тренеры, в своих странствиях похудела с 97 до 67 килограммов, хотя за лето должна была нагулять жир.

Шесть тюленей и четыре белухи круглый год живут в открытых вольерах океанариума. Они не выступают в шоу, а участвуют в программах изучения сенсорных систем морских млекопитающих.

Об этих "научных сотрудниках" нам рассказал руководитель лаборатории морских млекопитающих Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН, главный специалист центра коллективного пользования "Приморский океанариум" Игорь Катин.

Игорь Олегович, сможет ли Дуся при ее нынешнем весе пережить зиму?

Игорь Катин: Сейчас мы ее усиленно откармливаем. Обычно рацион составляется исходя из знаний о естественном питании тюленей, но Дусе решили дать максимум калорий, минимально увеличив объем пищи. Она получает жирную селедку и креветку, способствующую пищеварению. В сутки эта нерпа съедает шесть килограммов еды. Это 13 тысяч килокалорий. Представляете? Тяжело работающему шахтеру хватает пяти тысяч.

Дуся уже прибавила семь килограммов, надеюсь, что к новому году накопит необходимое количество жира.

Но нам приходится ее "гонять", как и беременную ларгу Варвару, которая всем своим видом демонстрирует - "я поем и лягу спать". Нашим подопечным еда легко достается, поэтому важно, чтобы они не страдали от гиподинамии. Потенциал жизни тюленей в дикой природе 30 лет, и наша задача сделать так, чтобы животные прожили свой век, раз уж мы взяли на себя ответственность за них.

Тюлени создают что-то похожее на семьи?

Игорь Катин: Существует понятие "триада". Во время беременности рядом с самкой находится самец. Но мы не можем утверждать, что он отец ее детеныша. После родов он охраняет самку с бельком, но скорее для того, чтобы отогнать соперников и не пропустить очередное спаривание, которое происходит буквально через неделю. Когда малыш появляется на свет, самка кормит его около четырех недель, а затем уходит. Жирность ее молока до 50 процентов, так что за месяц детеныш увеличивает массу с десяти до 35-40 килограммов, становится толстым, неповоротливым. Потом он линяет, приобретая взрослую окраску, и ему нужно худеть. Он начинает активно двигаться, плавать, добывать пищу.

До года не доживает процентов 50 молодняка, который гибнет как от естественных, так и от антропогенных причин. Так, в заливе Петра Великого многие попадают в снасти.

Я переживал, что это случилось и с Дусей. После ее исчезновения обследовал окрестные бухты, обходил группы тюленей в заповеднике. Но скорее всего Дульсинея вместе с большей частью местной популяции путешествовала на север - к Амурскому лиману или на юг - к корейскому Пусану.

Отношения ларг сложно наблюдать в природе, но два года назад в Дальневосточном морском заповеднике установили камеры. Нам удалось впервые снять на видео процесс родов. В ходе изучения материала будет еще немало открытий, возможно, мирового уровня.

Почему вы называете животных "научными сотрудниками"?

Игорь Катин: Мы исследуем биологию и физиологию вида, занимаемся зоопсихологией и акустикой. Для этого животных нужно подготовить - научить обучаться.

Как исследуют зрение животных? Я показываю, например, красный предмет, потом зеленый. Если они отличают цвета, то выбирают тот, который я прошу, обозначают выбор, допустим, хлопая ластой. Но для этого требуется подготовительная работа - ларга должна понимать, что от нее хотят.

Есть такой трюк - часы падают на дно бассейна, а тюлень их поднимает. Наши животные легко делают подобное. Более того, я могу бросить предмет, а попросить принести его через сутки. А представьте, что это не гантель или кубик, а мина или боеголовка. При правильном обучении животные могут находить такие предметы, давать знать о них людям.

В планах эксперименты по ориентации тюленей и белух под водой, и для этого мы приучаем их к маскам, "выключающим" зрение. Второе направление касается зоо­психологии и нейрофизиологии. Как показывают наши эксперименты, тюлени используют такие логические приемы, как обобщение, абстрагирование.

Наверняка они, как и люди, учатся по-разному?

Игорь Катин: Одни быстрее, другие медленнее, среди них есть экстраверты и интроверты, холерики и флегматики. Это не мое открытие, у лошадей или собак все так же. Профессионалы понимают, что не каждый пес сможет искать мины, и не каждая лошадь сумеет бегать на ипподроме.

Мы знаем некоторые особенности наших тюленей. Самая любопытная и шкодливая Варвара, отсюда и имя. Юпитер, которому около полутора лет, единственный в мире тюлень, родившийся в искусственных условиях, очень сообразительный. Он начал учиться в детстве и сейчас не уступает старшим.

У нас работают аспиранты-зоо­логи. Я дал им задание описать психотип каждой особи.

Есть интересные исследования, которые мы проводим едва ли не с момента сбора этой группы морских млекопитающих. Среди людей есть левши и правши, и это напрямую зависит от того, какое полушарие мозга работает активнее. У тюленей тоже есть что-то подобное, но пока мы не можем понять всех связей.

Исследования по акустике имеют прикладное значение?

Игорь Катин: Сейчас вместе со специалистами из ДВФУ и ДВО РАН пытаемся придумать, как отпугнуть ларг от улова, добытого рыбаками. Можно использовать звуки, издаваемых природным врагом тюленей - косаткой, и вроде бы это срабатывает. Но, возможно, лучший эффект дадут сигналы тревоги самих тюленей.

Проблема общемировая, важно, чтобы морские животные и рыбаки сосуществовали мирно. Есть случаи, когда люди расстреливали тюленей, забивали палками за воровство рыбы. Для животных это самый простой способ добыть еду.

Тюлени очень говорливые, и самая сложная задача - выяснить семантическую нагрузку, понять, что означает звук.

Вы уже можете переводить с тюленьего на русский?

Игорь Катин: Думаю, да, но эти слова не очень приличные. Когда тюлень не хочет заниматься, а ты настаиваешь, он огрызается и издает звук, который примерно означает: "Ты слишком навязчив, отстань".

Но нужно понимать, что тюлень - представитель иного биологического вида, и судить о нем с наших, человеческих позиций нельзя. Так что наладить общение и получить обратную связь - одна из самых сложных задач.