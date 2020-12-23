Уходящий год стал серьезным испытанием для экономики, общества, руководства Якутии. Глава республики Айсен Николаев рассказал "РГ" о том, что противопоставили новым вызовам власти самого крупного по территории северного региона.

Айсен Сергеевич, какие итоги и уроки года вы считаете наиболее важными для дальнейшего развития республики?

Айсен Николаев: Мы завершаем 2020-й на гораздо более оптимистичной ноте, чем предполагалось в середине года. Да, пандемия во многом изменила нашу жизнь, но важные для республики задачи по-прежнему решаются на всех направлениях. В сентябре была введена крупнейшая в постсоветской России угольная шахта "Инаглинская". Развиваются Эльгинский угольный проект, ряд проектов в нефте- и золотодобыче.

В социальной сфере - продолжаем строить школы, детские сады, больницы. В том числе реализуются такие крупные проекты, как строительство сердечно-сосудистого и онкологического центров в Якутске. Выполняем программу расселения аварийного жилья, она у нас самая большая в стране.

В этом году построили и отремонтировали рекордные километры дорог. Единственное замечание, которое нам сделали, - затянутые сроки дорожного строительства по городу Якутску.

Работаем и на перспективу. К примеру, заключено беспрецедентное долгосрочное соглашение с компанией "Полиметалл" по совместному строительству региональной дороги "Яна". Благодаря этому мы откроем круглогодичное транспортное сообщение с арктическим Верхоянским районом. Такое сотрудничество с недропользователем налажено впервые. И, конечно, идет работа по Ленскому мосту.

Об этом проекте много пишут, строят предположения...

Айсен Николаев: Да, гадалок у нас хватает. Тем не менее: по этому объекту работа идет четко по графику, кто бы что ни придумывал. Проектно-сметная документация нулевого этапа, подготовительных работ, подготовки причалов, подъездных путей сдана в Госэкспертизу РФ. Сам проект делает крупнейшая компания, которая проектировала Крымский мост. И в первом полугодии 2021-го он тоже будет находиться в Госэкспертизе. Он очень непростой. Никогда еще на вечномерзлых грунтах такого моста не строили, соответственно, технические решения будут уникальными. Что касается выделения федеральных средств, работа идет, надеюсь, что до конца года состоится ряд правительственных комиссий, по итогам которых федеральные источники на ближайшие годы появятся. Так что работа по мосту идет в соответствии с планом.

Из-за особенностей уходящего года резко возросла потребность в социальной защите населения. Как власти республики решают эту задачу?

Айсен Николаев: Многие меры социальной поддержки предусмотрены по линии федерального центра. Сверх того у нас принят региональный закон о единовременной денежной выплате за счет средств республиканского материнского капитала "Семья". Эти выплаты (15 тысяч рублей) будут осуществляться до 1 июня 2021 года. На сегодня поступило 957 заявлений, деньги получили 947 семей.

С июня начались ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Их размер составляет половину величины прожиточного минимума для детей, установленного в Якутии в зависимости от района проживания. Жители арктических районов получают более 10,2 тысячи рублей на каждого ребенка, в остальных районах - более 8,6 тысячи. Эти выплаты назначаются вне зависимости от того, имеет ли семья право на иные меры социальной поддержки. Оказана помощь и семьям с детьми старшего возраста. Более восьми тысяч выпускников школ в этом году получили по пять тысяч рублей.

Пенсионерам, инвалидам, детям, малоимущим семьям оказываются все меры поддержки, установленные федеральным центром. Мы стараемся охватить вниманием все слои населения, особенно самые незащищенные.

Пандемия ввела медицинские учреждения в режим постоянного аврала. Как перестраивается система здравоохранения региона в новых условиях?

Айсен Николаев: Я бы начал с того, что в обществе вырос уровень сознательности. Мы смогли удержать систему здравоохранения на плаву. Якутия никогда не переваливала за 90 процентов заполненности коек, и мы уже миновали пик инфицирования. Наше здравоохранение этот удар выдержало во многом благодаря самим медикам. Но этому помогло и то, что население у нас дисциплинированное.

Если вспомнить сентябрь, то тогда к соблюдению ограничительных мер относились довольно легкомысленно. В районах устраивали праздники, после которых фиксировались вспышки заболеваемости. Но люди подтянулись, и в ноябре-декабре значительно сократилось число нарушений со стороны и бизнеса, и граждан. Я благодарен за это всем, а бизнесу отдельное спасибо. Наши предприниматели показали, что можно работать без локдауна, соблюдая меры безопасности. Пример Якутии считается вполне успешным в части того, что мы, в отличие от многих других регионов, тотальные ограничения не ввели. Если сегодняшняя ситуация по ковиду сохранится (а мы ожидаем улучшения), никаких новых ограничительных мер не будет.

Но пандемия еще не закончилась. Не опасаетесь, что потом придется сожалеть о недостаточности ограничительных мер?

Айсен Николаев: Мы исходим из ситуации, а она в сравнении с весной разительно поменялась. Весной мы вообще еще не знали, что за болезнь к нам пришла. В Якутии делали в день 200-300 анализов, и это казалось большим достижением. На первой стадии у нас по нормативам минздрава было развернуто всего 485 коек. Но все постоянно учились. Здравоохранение, бизнес, органы госвласти, Роспотребнадзор. Сейчас понимаем, как с этой болезнью бороться, как ее выявлять, лечить, какие меры принимать, чтобы остановить распространение. В республике для ковидных больных развернули больше трех тысяч коек - это очень много, это позволяет нам во многих райцентрах лечить в стационарах не только тяжелых больных, но и средней тяжести, и легких. Якутия - один из немногих регионов, который может себе это сегодня позволить. В таких условиях, когда мы уже более-менее понимаем, что нам противостоит, тотальные запреты чреваты огромными потерями для экономики, для бюджета. Мы все остановим, а как потом людям платить заработную плату? Здесь та тонкая грань, по которой нужно пройти.

Пандемия изменила нашу жизнь, но важные для республики задачи по-прежнему решаются на всех направлениях

Я благодарен президенту за то, что весной, понимая всю серьезность ситуации, он позволил регионам действовать самостоятельно. Он дал нам прямое поручение: на местах виднее, действуйте согласно обстановке, берите на себя ответственность. Сейчас обстановка такая: нам не просто, но мы справляемся. В этих условиях было бы неправильно вводить жесткие ограничения, оставлять десятки тысяч людей перед Новым годом без работы и зарплаты.

Якутский поселок Жатай стал первым в стране муниципалитетом, распрощавшимся с аварийным жильем. В пример другим регионам его поставили не только за скорость, но и за качество работы - людей здесь переселяют в энергоэффективные дома. А сама Якутия в целом готова последовать этому примеру?

Айсен Николаев: Жатай уникален. В поселке построено 11 "умных" домов, при том что на всю Россию их 120. В других населенных пунктах республики практика строительства энергоэффективных домов пока не используется, но в будущем, думаю, такие технологии станут применяться повсеместно. А пока нам надо в хорошем темпе и качественно строить обычные добротные дома, потому что масштабы работ огромны. В Якутии предстоит расселить более 1,1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. 62 тысячи якутян переедут в новые квартиры. На это потребуется 113 миллиардов рублей, из которых 86,8 миллиарда рублей будет предоставлено Фондом содействия реформированию ЖКХ. И недавно во время подписания соглашения об опережающем финансировании программы руководитель фонда Константин Цицин особо отметил положительную динамику работ по переселению граждан из аварийного жилья в нашем регионе.

Вы выступили с предложением провести в 2023 году в Якутске Всемирный мерзлотный саммит. Какие проблемы планируете на нем обсудить?

Айсен Николаев: Мы живем на вечной мерзлоте. Все наши здания и сооружения возведены с учетом наличия под ними многолетнемерзлых грунтов. В связи с воздействием глобального потепления есть реальная опасность таяния мерзлоты и разрушения зданий. Этот вопрос является одним из важнейших как для республики, так и для 60 процентов территории РФ в связи с деградацией мерзлоты. К сожалению, сегодня нет возможности проводить мониторинг температуры грунтов основания под всеми сооружениями в реальном времени. Нам необходимо сконцентрировать все возможные методы и силы для сохранения устойчивости зданий. Это вопрос безопасности наших граждан.

Потепление климата уже начало негативно сказываться на завозе грузов в северные районы. Есть ли у властей региона альтернативные варианты обеспечения северян всем необходимым?

Айсен Николаев: Действительно, из-за потепления климата сроки действия сезонных автодорог в республике сокращаются. С каждым годом зимники открываются в среднем на 7-10 суток позднее. Чтобы минимизировать влияние этих процессов на обеспечение северян товарами и топливом, идет работа по наращиванию переходящих запасов на местах. Для увеличения грузооборота привлекается дополнительная техника не только из республики, но и из других регионов. А на будущее согласно стратегии социально-экономического развития арктической зоны Якутии запланированы крупные инфраструктурные проекты, в том числе по устройству в Арктике до 2050 года круглогодичных автомобильных дорог.