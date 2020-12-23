Взрыв в хабаровской пятиэтажке оказался не связан с газом

ЧП, произошедшее в одной из квартир хабаровской пятиэтажки, не связано с газоснабжением. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель компании "Газпром газораспределение Дальний Восток".

Напомним, сегодня в жилом помещении на улице Прогрессивной произошел взрыв. Ударной волной выбило стекла, конструкции дома остались целы.

Тем не менее на месте работают аварийные службы. Они проверяют исправность и сохранность газового оборудования.

По предварительной информации, владелица квартиры - 90 летняя женщина - решила продезинфицировать ее. Она мыла кафель неким спиртосодержащим собственного изготовления. Пришедший на кухню сын что-то зажег, из-за чего пары, содержащиеся в воздухе, взорвались.

Пострадавших в результате происшествия нет. По факту ЧП региональное следственное управление СК РФ проводит проверку.