На Байкале произошло землетрясение магнитудой 3,1

В ночь на среду в акватории озера Байкал было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок произошел на дне водоема на границе Бурятии и Иркутской области в 28 километрах к востоку от горы Жима на острове Ольхон. Эпицентр находился в точке с координатами 53.19 градусов северной широты 108.14 восточной долготы.

Энергетический клас сейсмособытия составил 9,7. Это уже восьмое ощутимое землетрясение на Байкале за этот месяц.