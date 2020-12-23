На севере Якутии запустили уникальный ветродизельный комплекс

В поселке Тикси Булунского района Якутии ввели в эксплуатацию уникальный для России ветродизельный комплекс.

Впервые в стране в единый технологический комплекс, управляемый автоматизированной системой, объединены три ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт, дизель-генераторы общей мощностью 3 МВт и система аккумулирования электроэнергии.

Оборудование с запасом адаптировано к условиям Арктики. Ветроустановки могут работать при 50-градусных морозах и способны выдержать ветер до 70 метров в секунду. Высота каждой из них - 41,5 метра, диаметр лопастей 33 метра. Дизельные агрегаты могут работать на значительно более дешевой, нежели солярка, сырой нефти. Все оборудование произведено в Японии. Логистику, строительные работы, монтаж и эксплуатацию комплекса обеспечивает российская компания.

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, ветродизельный комплекс повысит надежность энергоснабжения изолированного поселка Тикси, в котором сейчас проживает более 4,6 тысячи человек, и снизит его зависимость от дорогостоящего привозного топлива. Предполагается, что с вводом комплекса потребность в топливе для арктического поселка снизится более чем на 500 тонн в год.

Реализация проекта началась в 2017 году. Торжественное открытие ветродизельного комплекса прошло в формате телемоста Москва - Якутск - Тикси - Токио.