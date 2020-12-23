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23.12.2020 16:54
Рубрика: Власть

Путин попросил подумать над увеличением субсидий перелетов для ДФО

Текст: Ксения Воронцова

Владимир Путин попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова и профильные министерства подумать над увеличением субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока.

Фото: iStock
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"Нам важно "инфраструктурно сшивать" всю нашу огромную территорию", - сказал он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, за последние десятилетия сложилась ситуация, когда люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно. "Дорого очень все", - добавил он.

Направлений для решения этого вопроса много, заметил Путин, добавив, что просил премьер-министра Михаила Мишустина заняться этим индивидуально.

Он напомнил, что размер субсидии на авиаперевозки с Дальнего Востока составляют 7 миллиардов рублей. "Я уверен, что этого мало", - подчеркнул он. Путин отметил, что субсидии на железнодорожные перевозки оцениваются в сумму в районе 20 миллиардов рублей.

Глава государства обратил на это внимание Белоусова, который курирует эту сферу по линии руководства правительства, а также главу кабмина, министра транспорта, министра финансов. "Нам нужно уделить больше внимания, и не только отдельным возрастным категориям граждан, проживающих на Дальнем Востоке, но и всем, которые там живут", - сказал он и попросил над этим подумать.

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