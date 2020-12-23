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23.12.2020 15:57
Рубрика: Происшествия

В Бурятии стая собак напала на девушку и школьника

Текст: Юлия Гарднер

В Бурятии стая собак напала на девушку. ЧП произошло в среду утром.

На Урале бродячая собака травмировала шестилетнего ребенка

Жительница Улан-Удэ вышла из дома в микрорайоне Забайкальский. На одной из улиц на девушку накинулись псы. Они повалили ее на землю, стали кусать, рвать одежду зубами. На крики сбежались прохожие, которые с трудом отогнали животных. Пострадавшую доставили в Республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

В этот же день днем неподалеку от места происшествия свора напала уже на школьника. Взрослые, находившиеся рядом, смогли отбить ребенка.

Участковый уполномоченный полиции, прибывший позже в поселок, осматривая улицу, увидел окровавленную собаку. Она кинулась на него, и правоохранителю пришлось применить табельное оружие. Раненое животное увезли в ветеринарную клинику: специалисты проведут все необходимые исследования, в том числе проверят пса на бешенство.

Очевидцы сообщили, что на собаках, нападавших на людей, не было ошейников и чипов - вероятнее всего, животные бездомные.

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По факту случившегося проверку проводит региональное следственное управление СК РФ.

"Будут проанализированы сведения об исполнении муниципальных контрактов в сфере регулирования численности бездомных животных и исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло их нападение на людей", - сообщает пресс-служба ведомства. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ

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