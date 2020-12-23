В Забайкалье ввели новые ограничения на новогодние праздники

В Забайкальском крае введены дополнительные ограничения на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на сайте правительства региона, с 23 декабря по 15 января включительно запрещены корпоративы, шоу-программы, караоке.

- Запрет на массовые празднования касается и торговых объектов, турбаз, фитнес-центров, гостиниц региона, - прокомментировал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев. - При этом кафе и рестораны могут работать, как и прежде, до 23:00.

В крае в последнее время зафиксировано небольшое снижение прироста заболевших COVID-19. Однако в целом ситуация остается напряженной.

По последним данным, в Забайкалье коронавирус диагностирован 25012 людям, 22797 из них выздоровели, 358 скончались.