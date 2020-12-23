В Забайкалье ввели новые ограничения на новогодние праздники

Новости

В районах Таиланда зафиксировано сильное загрязнение воздуха 07:11
В Израиле пройдут четвертые за два года досрочные парламентские выборы 06:59
Биолог: закрытие границ не сдержит распространение новых версий вируса 06:57
На Байкале произошло землетрясение магнитудой 3,1 06:53
Филиппины запретят авиарейсы из Великобритании 06:31
Врачи: Подарок может стать источником распространения COVID-19 06:26
В Южной Корее ограничили работу птицеферм 05:56
Байдену передадут аккаунт президента США в Twitter без подписчиков 05:26
Биолог оценила новый штамм коронавируса 05:04
В Хорватии из-за коронавируса запретили передвижение по стране 04:54
Трамп не подписал закон об экономической помощи во время пандемии 04:33
В Дании назвали дату начала работ по укладке "Северного потока-2" 04:23
В США пассажиры открыли дверь самолета и выпрыгнули из него на ходу 03:40
В Эквадоре обнаружены новые разновидности коронавируса 03:37
Новый очаг птичьего гриппа выявили на юго-западе Японии 03:21
В Катаре выделили спецотели для карантина прибывающих из Великобритании 03:01
Абу-Даби ослабит требования к иностранцам на фоне успехов в борьбе с COVID-19 02:53
Экстремальный холод придет на смену невероятному теплу в Сибири 02:29
В Крыму ответили на заявление Украины о водоснабжении полуострова 02:26
Вильфанд рассказал о снегопаде и морозе в европейской части России 02:22
Маск рассказал о предложении к Apple купить Tesla 01:49
Власти Греции запретили гуляния на Рождество и Новый год 01:44
Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб 01:42
На Кубе у туристов потребуют отрицательные тесты на COVID-19 01:09
"Фиорентина" в гостях разгромила "Ювентус" 01:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 06:33
Рубрика: Власть

В Забайкалье ввели новые ограничения на новогодние праздники

Текст: Юлия Гарднер

В Забайкальском крае введены дополнительные ограничения на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на сайте правительства региона, с 23 декабря по 15 января включительно запрещены корпоративы, шоу-программы, караоке.

В Калининградской области введут новые ограничения из-за коронавируса

- Запрет на массовые празднования касается и торговых объектов, турбаз, фитнес-центров, гостиниц региона, - прокомментировал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев. - При этом кафе и рестораны могут работать, как и прежде, до 23:00.

В крае в последнее время зафиксировано небольшое снижение прироста заболевших COVID-19. Однако в целом ситуация остается напряженной.

По последним данным, в Забайкалье коронавирус диагностирован 25012 людям, 22797 из них выздоровели, 358 скончались.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Дании назвали дату начала работ по укладке "Северного потока-2"
Биолог оценила новый штамм коронавируса
Орешкин возглавил совет директоров Первого канала
Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие