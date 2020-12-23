Чиновников мэрии Оренбурга заподозрили в растрате 12 млн рублей

В Оренбурге возбуждено уголовное дело о нецелевом использовании 12,4 миллиона рублей чиновниками горадминистрации. Средства были выделены на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Как сообщил в среду СК по региону, 31 декабря 2019 года по результатам электронного аукциона между управлением строительства и дорожного хозяйства администрации областного центра и компанией "ГП Дорстрой-Уфа" был заключен муниципальный контракт на капремонт автодорог по улицам Правды, Аксакова, Комсомольской в Оренбурге. Стоимость контракта сроком действия до конца текущего года составила более 196 миллионов рублей. Но затем горадминистрация заключила с компанией дополнительные соглашения на отдельные виды работ и затрат, которые не были предусмотрены аукционной документацией.

По данным следствия, это повлекло нецелевое расходование бюджетных средств на общую сумму свыше 12,4 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере). Расследование ведется вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области.