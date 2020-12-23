Чусовские очистные сооружения (ЧОС) снабжают водой Пермь с 1970 года. В компании "Новогор-Прикамье" рассказали, что собой представляет главный городской водозабор сегодня.

Весь процесс подготовки воды до ее поступления в городскую сеть занимает примерно 2,5 часа. Фото: "Новогор-Прикамье"

Все так привыкли пользоваться водой из крана, что отключение даже на несколько часов выбивает потребителей из колеи. До 1970 года жизнь была другой. Воду Перми давал Большекамский водозабор (БКВ), ее не хватало ни населению, ни предприятиям. В первую очередь вода поступала на заводы, горожане же получали ее с перебоями. В жилых домах, например, вода могла появиться только на час, да и то ночью.

Так что строить новый водозабор заставила сама жизнь. Его возвели на берегу реки Чусовой в 30 километрах от города. Строительство Чусовских очистных сооружений шло три года. Это целый комплекс зданий, механизмов, около 30 километров магистрального водовода, другие вспомогательные объекты.

25 декабря 1970 года пермяки получили первую воду с ЧОС. В эксплуатацию мощности вводили поэтапно. В 1978 году на ЧОС появился второй блок очистки питьевой воды, в 1982-м - третий. Проблему дефицита ресурса практически удалось снять.

Как рассказал технический директор "Новогор-Прикамье" Алексей Политов, ЧОС - сложный и масштабный комплекс на территории 140 гектаров, действующий в режиме постоянного обновления.

В настоящее время Чусовские очистные сооружения имеют потенциал для снабжения всей Перми и соседнего Краснокамска. Это стало возможно благодаря глобальной реконструкции, начатой в 2010 году. К 50-летнему юбилею главных сооружений водоподготовки Перми модернизирована станция первого подъема, появились два новых резервуара чистой воды емкостью по 10 тысяч кубометров и станция очистки промывных вод, позволившая прекратить сброс в реку загрязненных вод, которые образовывались в процессе промывки фильтров. В работу внедрены самые современные технологии.

Каждые сутки мощные насосы поднимают из реки примерно 300 тысяч кубометров воды, которая затем проходит несколько ступеней очистки и обеззараживания.

Более 30 лет на фильтровальной станции ЧОС работает Людмила Курочкина. Она и ее коллеги круглосуточно, сменяя друг друга, следят за процессом очистки. Под их бдительным контролем речная вода смешивается с реагентами, подбор которых зависит от качества ресурса и времени года, проходит этапы обеззараживания и осветления. Весь процесс водоподготовки занимает примерно 2,5 часа.

В городскую сеть вода подается с помощью насосов станции второго подъема и далее по напорным трубопроводам перекачивается на промежуточные насосные станции, откуда распределяется по районам Перми.

По словам Алексея Политова, при подготовке и очистке воды современные технологии либо уже используются, либо внедряются.

Например, забор производится из менее жесткого слоя, выбранного в ходе исследования реки. В нынешнем году на ЧОС вводится технология преаммонизации, повышающая качество воды. Необходимость использования данной технологии продиктована изменениями гигиенических требований.

Технический директор "Новогор-Прикамье" подчеркнул, что модернизация сооружений - процесс постоянный, от своевременного введения новшеств зависит и качество, и надежность водоснабжения - то, без чего горожане свою жизнь уже представить не могут. Поэтому каждый сотрудник отвечает за свой маленький или большой фронт работ, и в итоге все 86 человек трудятся ради одного общего результата - бесперебойного снабжения пермяков чистой водой.

Справка "РГ"

Вода с Чусовских очистных сооружений поступает в Орджоникидзевский, Индустриальный и Свердловский районы, частично - в микрорайоны Фролы и Ферма, в Мотовилихинский район право- и левобережной частей города, в Кировский, Дзержинский, Ленинский районы правого берега, в город Краснокамск. В остальные городские районы, а именно в Ленинский, Дзержинский, части Cвердловского и Мотовилихинского, вода поступает смешанная - с ЧОС и БКВ.

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