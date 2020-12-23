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23.12.2020 17:55

До конца года перед мордовскими светотехниками погасят долги по зарплате

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
До конца года долги по зарплате перед сотрудниками крупнейшего в РФ предприятия светотехнической отрасли - саранского завода "Лисма" - будут погашены. В 2020-м в развитие завода инвестировано 160 миллионов рублей. По итогам первых трех кварталов рост производства здесь составил 113,5 процента.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Об этом врио главы Мордовии Артему Здунову рассказал Тимур Шарипов - генеральный директор компании "Интерфармгласс", которая уже более года управляет "Лисмой".

Как сообщила пресс-служба главы РМ, на рабочем совещании по вопросам развития завода отмечалось, что задача по сохранению коллектива завода инвестором выполнена.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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- Сейчас у нас трудятся 1200 человек, в том числе 50 рабочих мест создано в текущем году при запуске производства светодиодных светильников, - пояснил Шарипов.

К концу года удалось минимизировать потери, которые предприятие понесло из-весеннего локдауна. Предприятие активно расширяет продуктовую линейку, осваивая выпуск новых изделий. По словам Шарипова, из Санкт-Петербурга перевезено и запущено в Саранске оборудование для изготовления светодиодных светильников, продолжается развитие проектов по созданию бактерицидных ламп и приборов на их основе, а также нефтехимических конденсаторов, светильников спецназначения. В 2021 году на "Лисме" планируется запустить производство тары из медицинского стекла.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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Руководитель региона указал на имеющиеся проблемы в сфере оплаты труда на заводе, подчеркнув, что для правительства республики эти вопросы имеют принципиальное значение.

- Насколько я знаю, "Лисма" - в списках предприятий, которые имеют задолженности по заработной плате перед своими работниками, - отметил Артем Здунов. - Еще один важный момент: уровень заработной платы на предприятии ниже, чем в среднем по отрасли, в том числе по сравнению с другими регионами.

В ответ Тимур Шарипов пообещал, что долги по зарплате будут полностью погашены до Нового года.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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