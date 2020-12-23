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23.12.2020 09:26
Рубрика: Спорт

Он обещал вернуться

Хабиб Нурмагомедов приедет в Нижний летом
Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 290(8344)
В приволжской столице российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион по версии лиги UFC в легком весе, пообещал провести свой следующий турнир EFC и приурочить его к 800-летию города.
Хабиб Нурмагомедов (в центре): Мы надеемся, что летом соберем на турнир полные трибуны. Фото: Юлия Горшкова Хабиб Нурмагомедов (в центре): Мы надеемся, что летом соберем на турнир полные трибуны. Фото: Юлия Горшкова
Хабиб Нурмагомедов (в центре): Мы надеемся, что летом соберем на турнир полные трибуны. Фото: Юлия Горшкова

А первый турнир новой лиги, владельцем которой Нурмагомедов стал совсем недавно, прошел в Нижнем в минувшее воскресенье. Публика увидела восемнадцать поединков, в которых выступили шестеро нижегородских бойцов и были разыграны два титула чемпиона: в полусреднем (до 77 килограммов) и тяжелом (свыше 93) весе.

Фото: Getty Images/UFC/ РИА Новости
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Создать подобающий таким турнирам антураж в условиях пандемии было тяжело. Эмоций трибун Дворца спорта "Нагорный", где собралось не более тысячи зрителей, нижегородским бойцам, дебютировавшим в этот вечер в EFC, не хватало. И если Магомед Курбанов, Леонид Малоземов и Магомед Сулейманов свои поединки выиграли, то Руслан Кулиев, Омар Рзаев и Аброр Мамуров - проиграли.

В титульных боях нижегородцев не было, но схватки получились самыми интригующими. Магомед Умалатов отстоял чемпионский пояс в среднем весе, нокаутировав Рашида Койчакаева. А великан из Дагестана Ризван Куниев вынудил отказаться от продолжения боя сибирского богатыря Владимира Дайнеко, защитив титул в дивизионе тяжеловесов.

Хабиб Нурмагомедов увиденным остался доволен. Как и всей организацией дебютного турнира в Нижнем. А вернуться в приволжскую столицу "Орел" обещал в конце июля 2021 года.

- В следующем году город празднует свое 800-летие, и мы уже договариваемся о проведении турнира EFC в Нижнем Новгороде. Это будет в конце лета, - заявил Хабиб Нурмагомедов. - Мы надеемся, что пандемия не помешает нам и в следующий раз мы соберем полные трибуны. Главное, берегите себя, своих детей и своих близких!

Пока же продолжаем бороться с коронавирусом и ждем возвращения в Нижний Новгород Хабиба Нурмагомедова.

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