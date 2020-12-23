Первые платные парковки, о возможном открытии которых "РГ-Неделя" рассказала в номере от 21 октября этого года, начнут работать в приволжской столице с января 2021-го.

Напомним, что власти Нижнего Новгорода планируют создать до 7,4 тысячи парковочных мест по 119 адресам, но не все они заработают сразу. На первом этапе реализации проекта предполагается открыть платные паркинги по 16 адресам (смотрите инфографику). А пионерами в этом списке станут парковки, расположенные на улице Ковалихинской (у дома N 8), площадях Революции (N 7) и Максима Горького ( N 1 и 2). С 1января эти три паркинга начнут работать в тестовом режиме без взимания платы, а с 22 января оставить там автомобиль на время, превышающее четверть часа, можно будет только за деньги.

В муниципальном казенном учреждении "Центр организации дорожного движения" пояснили, что создание платных парковок снизит нагрузку на городские улицы, упорядочит дорожное движение и повысит его безопасность. Как говорится в официальном документе нижегородской мэрии, оплату услуги можно будет осуществить с помощью банковской карты или транспортной карты "СитиКард", воспользовавшись автоматизированной парковочной кассой. После оплаты пользователю предоставляется десять минут на то, чтобы покинуть парковку. Если он по каким-либо причинам задержался, то придется оплатить новый период, отсчитываемый с момента последней оплаты. Размер платы за час пользования платной парковкой составляет 60 рублей.

Кстати

В перспективе оплата услуг будет осуществляться не только через автоматизированную парковочную кассу, но и через личный кабинет пользователя в интернете на web-портале единого парковочного пространства (ЕПП) Нижнего Новгорода, а также через мобильное приложение ЕПП и с помощью СМС. Кроме того, появится возможность приобрести месячный, квартальный или годовой абонемент. Информацию о сроках ввода в работу указанных способов оплаты мэрия обещает сообщить дополнительно.