На маршрут Самара - Рождествено выйдут новые суда на воздушных подушках

Новости

Татьяна Навка представит на Новый год два ледовых шоу 18:07
В ноябре появилось в полтора раза больше частных домов, чем год назад 18:00
Суд приговорил депутата Галямину к двум годам условно 17:59
На Ямале в гараже нашли тело депутата 17:57
Путин оценил перспективы создания парламентского центра 17:42
Госдума призвала европейских коллег осудить притеснения СМИ в Латвии 17:42
В Россельхознадзоре рассказали, почему российскую рыбу не пускают в Китай 17:37
Появилось видео с места падения вертолета под Воронежем 17:12
Путин не считает, что с приходом Байдена станет сложнее 17:10
Минск: "Новогодний экспресс" приглашает к путешествию по Детской железной дороге 17:09
Путин: Приватизацию нужно вести аккуратно 17:07
Первый канал добавил к новогодним белкам жирафов 17:03
В Петербурге отметили снижение числа госпитализаций с COVID-19 17:00
Путин попросил подумать над увеличением субсидий перелетов для ДФО 16:54
Информацию для детей будут проверять более тщательно 16:47
Умерла певица и актриса Рика Зарай 16:33
Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России 16:32
Одобрена стратегия борьбы с контрафактом в промышленности до 2025 года 16:32
На трассе М-1 перекроют движение для строительства путепровода 16:23
Криштиану Роналду подвел итоги года 16:21
В Коми банковские мошенники начали звонить с телефона полиции 16:18
В Финляндии экс-начальника полиции осудили за убийство 16:08
Вице-мэр Ракова: Москва продолжает реализовывать городские проекты в период пандемии 16:07
Ракова: Ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность 16:00
Путин: Операторы оказались не готовы к большому объему мусора во время пандемии 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 16:51
Рубрика: Власть

На маршрут Самара - Рождествено выйдут новые суда на воздушных подушках

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
23 декабря состоялось тестирование новых судов "СЛАВИР-9" на воздушных подушках, которые уже до конца года начнут курсировать по маршруту Самара - Рождествено. Одним из первых в деле технику марки "СЛАВИР-9" оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
От новой техники речники ждут надежности и долговечности. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области От новой техники речники ждут надежности и долговечности. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
От новой техники речники ждут надежности и долговечности. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

С просьбой увеличить количество "подушек" именно на рейсах в направлении села Рождествено к главе региона обращались жители Самарской области. Маршрут Самара - Рождествено является одним из самых востребованных: в день суда делают от 88 рейсов, перевозя до 400 человек. В последние годы на линии работали 21-местные "Нептуны", но они периодически выходили из строя, что приводило к сокращению числа рейсов.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Самарские медики получили 70 новых автомобилей "Нива"

- Дмитрий Игоревич, спасибо вам большое! Появление судов в предновогодние праздники, когда увеличивается число людей, приезжающих к нам на отдых, очень важно. А в зимние каникулы, как и в летний период, число "жителей" нашего села увеличивается в 2,5-3 раза, - обратилась к губернатору глава Рождествено Лидия Савельева.

Новые "СЛАВИРы" рассчитаны на девять человек. Они отличаются маневренностью, повышенной долговечностью и развивают скорость до 75 километров в час. Пока суда проходят обкатку. С их выходом на линию число "воздушных подушек" увеличится до шести. Этого хватит, чтобы оперативно перевозить всех желающих.

- Мы закупили еще три транспортных средства, чтобы даже в случае поломок и экстренных ситуаций пассажиры смогли добраться до места назначения. В часы пик будут курсировать более вместительные "Нептуны". А эти компактные суда выйдут на линию днем, чтобы люди не мерзли в ожидании переправы. Рад, что мы успели до новогодних праздников, как и договаривались, - сказал Дмитрий Азаров.

Своими впечатления от испытаний новинок с главой региона поделились и капитаны судов. Александр Ривнов работает на переправе 10 лет.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Самарский губернатор вручил госнаграды заслуженным жителям региона

- Работать на новой технике всегда приятно. Старые суда уже иногда ломались. От новой техники ждем долговечности. Надеюсь, суда хорошо покажут себя на ледяной поверхности, - рассказал капитан.

Капитан другой "подушки" Николай Балмашнов поделился с Дмитрием Азаровым, что на реке и море он уже 50 лет: работал на танкерах, сухогрузах, даже перегонял на Волгу суда от арктического порта Тикси. Последние годы Николай он возит пассажиров.

Дмитрий Азаров отметил, что люди с таким огромным опытом должны делиться своими знаниями с молодежью и предложил Николаю Балмашнову стать наставником учеников самарской школы №174, где есть музей Соловецких юнг. И капитан радостью согласился.

В регионах Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Стратегия Лидерства

Главное сегодня

Путин поддержал предложение "Единой России" удвоить врачам спецвыплаты за новогодние праздники
Госдума одобрила право президента РФ вновь претендовать на два срока
Путин объяснил смысл нового статуса Госсовета
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
Гражданам дали право удалять персональные данные из общего доступа
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие