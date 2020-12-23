На маршрут Самара - Рождествено выйдут новые суда на воздушных подушках

23 декабря состоялось тестирование новых судов "СЛАВИР-9" на воздушных подушках, которые уже до конца года начнут курсировать по маршруту Самара - Рождествено. Одним из первых в деле технику марки "СЛАВИР-9" оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

С просьбой увеличить количество "подушек" именно на рейсах в направлении села Рождествено к главе региона обращались жители Самарской области. Маршрут Самара - Рождествено является одним из самых востребованных: в день суда делают от 88 рейсов, перевозя до 400 человек. В последние годы на линии работали 21-местные "Нептуны", но они периодически выходили из строя, что приводило к сокращению числа рейсов.

- Дмитрий Игоревич, спасибо вам большое! Появление судов в предновогодние праздники, когда увеличивается число людей, приезжающих к нам на отдых, очень важно. А в зимние каникулы, как и в летний период, число "жителей" нашего села увеличивается в 2,5-3 раза, - обратилась к губернатору глава Рождествено Лидия Савельева.

Новые "СЛАВИРы" рассчитаны на девять человек. Они отличаются маневренностью, повышенной долговечностью и развивают скорость до 75 километров в час. Пока суда проходят обкатку. С их выходом на линию число "воздушных подушек" увеличится до шести. Этого хватит, чтобы оперативно перевозить всех желающих.

- Мы закупили еще три транспортных средства, чтобы даже в случае поломок и экстренных ситуаций пассажиры смогли добраться до места назначения. В часы пик будут курсировать более вместительные "Нептуны". А эти компактные суда выйдут на линию днем, чтобы люди не мерзли в ожидании переправы. Рад, что мы успели до новогодних праздников, как и договаривались, - сказал Дмитрий Азаров.

Своими впечатления от испытаний новинок с главой региона поделились и капитаны судов. Александр Ривнов работает на переправе 10 лет.

- Работать на новой технике всегда приятно. Старые суда уже иногда ломались. От новой техники ждем долговечности. Надеюсь, суда хорошо покажут себя на ледяной поверхности, - рассказал капитан.

Капитан другой "подушки" Николай Балмашнов поделился с Дмитрием Азаровым, что на реке и море он уже 50 лет: работал на танкерах, сухогрузах, даже перегонял на Волгу суда от арктического порта Тикси. Последние годы Николай он возит пассажиров.

Дмитрий Азаров отметил, что люди с таким огромным опытом должны делиться своими знаниями с молодежью и предложил Николаю Балмашнову стать наставником учеников самарской школы №174, где есть музей Соловецких юнг. И капитан радостью согласился.