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23.12.2020 17:47
Рубрика: Общество

Нашли замену корпоративам

Пензенские предприятия заменили застолья благотворительностью
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 290(8344)
В Пензе из-за сложной эпидобстановки под запрет попали новогодние корпоративы. На крупных местных предприятиях рассказали о новых традициях - средства, предусмотренные на празднования и награждения, решили отправить на благотворительность.

Где-то профсоюз принял решение оказать материальную помощь перенесшим коронавирус в тяжелой форме, а где-то поощрили семьи с детьми по примеру президента, выплатив дополнительно по пять тысяч рублей к празднику.

Фото: iStock
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- Без положительных эмоций люди тоже не остались. На некоторых заводах сотрудники сами подготовили видеоролики и запустили флешмобы в соцсетях на официальных страницах предприятия. Теперь таланты работников может оценить широкая публика. Заряжаем настроением и собираем лайки, - говорит пресс-секретарь Пензенского отделения Союза машиностроителей России Наталья Шлихтер.

В роли актеров, монтажеров и видеоблогеров попробовали себя и повара заводской столовой, и экономисты, и топ-менеджеры.

- Листали соцсети, наткнулись на новогодние поздравления, идеи стали рождаться сами собой. Не обошли стороной и самую острую тему года. На съемках отрепетировали первую встречу нашего отдела после самоизоляции. Конечно, с соблюдением всех санитарных норм. Надеемся, наш ролик вызовет море улыбок, - рассказывает специалист службы персонала одного из пензенских предприятий Ирина Сержантова.

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Заряжающие позитивом ролики доступны в Одноклассниках и ВКонтакте: vk.com/ptpa_official, ok.ru/ptpaofficial

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