Пензенские врачи спасли пациента с полным поражением легких

В Пензе из ковидного госпиталя выписали 51-летнего пациента со стопроцентным поражением легких после коронавируса. Врачи говорят, что важен сам настрой пациента: главное - не сдаваться!

Дома пахнет елкой и пирогами - новогодние праздники Дмитрий Чупринский будет отмечать в кругу семьи - с женой и восьмилетним сыном. Это его имя он твердил в реанимации, жадно глотая кислород из маски. "Я выберусь! У меня маленький сын дома, он меня ждет", - старался объяснить он врачам. И выбрался... Несмотря на тотальное поражение легких критической степени - это когда на снимке КТ сплошное матовое стекло, без просветов.

В Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, в простонародье - инфекционную больницу, 51-летнего мужчину госпитализировали седьмого ноября с положительным ПЦР и двухсторонней пневмонией.

Болезнь начиналась, как обычная простуда, с небольшой температуры и ломоты в костях. Неделю Дмитрий лечился дома, но на седьмые сутки резко стало хуже, внутри сдавило все так, что невозможно было вздохнуть полной грудью.

- Паники не было. Я вообще не склонен паниковать. Страшно было только за семью, за ребенка, чтобы с ними все было нормально. У меня маленький сын, мне его еще растить надо, - признается Дмитрий Чупринский. - Думал, поваляюсь дней десять в больнице и вернусь, а пролежал почти полтора месяца. Болезнь коварная, но сдаваться никак нельзя.

Пять дней тяжелый пациент провел в реанимации, к ИВЛ его не подключали. Обходился кислородной маской, с которой первые дни почти не расставался.

"Я выберусь! У меня маленький сын дома, он меня ждет", - старался объяснить он врачам. И выбрался...

- Мы чаще стали использовать неинвазивную вентиляцию легких - это вспомогательная процедура, которая проводится через маску. Она плотно облегает лицо, а аппарат ИВЛ подает кислород пациенту, - объяснила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Пензенского центра специализированных видов спецпомощи Ольга Костромина.

Врачи говорят: ничего секретного в методике лечения этого конкретного случая не было. Стандартный набор проверенных с начала пандемии препаратов, благо в стационаре они всегда в достатке.

- Вы поймите, что самое главное не в руках врача, врач - не всемогущий. Куда важнее общий настрой пациента, его вера в выздоровление, тогда все силы организма активизируются, и он сам начинает активно бороться с вирусом, - говорит заведующая инфекционным отделением Пензенского центра специализированных видов медпомощи Анна Степкина.

Самое страшное для Дмитрия позади, теперь ему предстоит длительная реабилитация. Для тяжелых пациентов в регионе предусмотрена реабилитация на базе одного из местных санаториев. Для этого в региональном бюджете предусмотрели дополнительные средства.