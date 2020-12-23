Пензенские врачи спасли пациента с полным поражением легких

Новости

Минобороны сообщило о выздоровевших за сутки от COVID 247 военнослужащих 20:52
Семин прокомментировал сообщения об уходе Кикнадзе из "Локомотива" 20:46
Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V" 20:34
Смольный анонсировал смягчение ограничений при улучшении эпидситуации 20:28
СМИ: Британия и ЕС близки к соглашению о торговой сделке 20:12
Погибший журналист Михаил Бударагин оставил странное сообщение в Telegram 20:11
В Петербурге осиротевшего из-за COVID-19 ребенка перевели из реанимации 19:44
"Газпром" сообщил о сохранении статус-кво по суду с PGNIG 19:32
В Липецкой области 31 декабря объявили выходным днем 19:31
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса 19:24
ВЦИОМ: Россияне не смогли назвать лучший фильм года 19:08
Кабмин рассматривает второй пакет поддержки IT-компаний 19:06
Задержан петербуржец, проломивший голову мужчине без маски 19:05
Белоусов назвал пути ускорения роста экономики России 18:50
Искусственный интеллект для записи к врачу заработал в 12 регионах 18:50
Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России 18:46
Новая версия портала госуслуг появится в марте 2021 года 18:44
Подаренную Лаврову икону передали в посольство Боснии и Герцеговины 18:41
Warner Bros. может отменить премьеру "Дюны" в интернете 18:38
В Марий Эл 31 декабря сделают выходным после рекомендации Путина 18:35
Путин поддержал идею повышения уровня МРОТ 18:30
Глава МИД Польши назначил нового посла в России 18:26
Чиновников мэрии Оренбурга заподозрили в растрате 12 млн рублей 18:20
Операторов связи накажут за непропуск сигналов с иностранных спутников 18:17
Источник: Кикнадзе покинет пост гендиректора "Локомотива" 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 20:20
Рубрика: Общество

Стопроцентное чудо

Пензенские врачи спасли пациента с полным поражением легких
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8345)
В Пензе из ковидного госпиталя выписали 51-летнего пациента со стопроцентным поражением легких после коронавируса. Врачи говорят, что важен сам настрой пациента: главное - не сдаваться!
Выжить Дмитрию Чупринскому помогли жажда жизни и мысль о жене и сыне. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области Выжить Дмитрию Чупринскому помогли жажда жизни и мысль о жене и сыне. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области
Выжить Дмитрию Чупринскому помогли жажда жизни и мысль о жене и сыне. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Дома пахнет елкой и пирогами - новогодние праздники Дмитрий Чупринский будет отмечать в кругу семьи - с женой и восьмилетним сыном. Это его имя он твердил в реанимации, жадно глотая кислород из маски. "Я выберусь! У меня маленький сын дома, он меня ждет", - старался объяснить он врачам. И выбрался... Несмотря на тотальное поражение легких критической степени - это когда на снимке КТ сплошное матовое стекло, без просветов.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
В четыре раза вырос иммунитет к COVID-19 у жителей Приангарья

В Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, в простонародье - инфекционную больницу, 51-летнего мужчину госпитализировали седьмого ноября с положительным ПЦР и двухсторонней пневмонией.

Болезнь начиналась, как обычная простуда, с небольшой температуры и ломоты в костях. Неделю Дмитрий лечился дома, но на седьмые сутки резко стало хуже, внутри сдавило все так, что невозможно было вздохнуть полной грудью.

- Паники не было. Я вообще не склонен паниковать. Страшно было только за семью, за ребенка, чтобы с ними все было нормально. У меня маленький сын, мне его еще растить надо, - признается Дмитрий Чупринский. - Думал, поваляюсь дней десять в больнице и вернусь, а пролежал почти полтора месяца. Болезнь коварная, но сдаваться никак нельзя.

Пять дней тяжелый пациент провел в реанимации, к ИВЛ его не подключали. Обходился кислородной маской, с которой первые дни почти не расставался.

"Я выберусь! У меня маленький сын дома, он меня ждет", - старался объяснить он врачам. И выбрался...

- Мы чаще стали использовать неинвазивную вентиляцию легких - это вспомогательная процедура, которая проводится через маску. Она плотно облегает лицо, а аппарат ИВЛ подает кислород пациенту, - объяснила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Пензенского центра специализированных видов спецпомощи Ольга Костромина.

Фото: Из архива семьи Перебякиных
Врачи разработали эффективную гимнастику для больных COVID-19

Врачи говорят: ничего секретного в методике лечения этого конкретного случая не было. Стандартный набор проверенных с начала пандемии препаратов, благо в стационаре они всегда в достатке.

- Вы поймите, что самое главное не в руках врача, врач - не всемогущий. Куда важнее общий настрой пациента, его вера в выздоровление, тогда все силы организма активизируются, и он сам начинает активно бороться с вирусом, - говорит заведующая инфекционным отделением Пензенского центра специализированных видов медпомощи Анна Степкина.

Самое страшное для Дмитрия позади, теперь ему предстоит длительная реабилитация. Для тяжелых пациентов в регионе предусмотрена реабилитация на базе одного из местных санаториев. Для этого в региональном бюджете предусмотрели дополнительные средства.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза Пандемия коронавируса COVID-19 COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России
Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации