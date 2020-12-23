Режиссеры со всего мира дистанционно сняли кино о Казани

В Казани завершился II международный проект "Кино за 7 дней". Всего неделя отводилась молодым кинематографистам на то, чтобы снять в незнакомых локациях короткометражки и представить их на суд жюри. Пандемия усложнила и без того непростые условия конкурса - иностранным участникам пришлось создавать фильмы дистанционно и одновременно в двух странах.

Вообще второй фестиваль собирались провести в сентябре в обычном формате. То есть, конкурсанты могли бы снимать картины в комфортное время года, а заодно открывать для себя красивый город. Масса эмоций и впечатлений. Но из-за пандемии киновояж для многих обернулся зимними съемками на удаленке. И все же в эту авантюру ввязались десять команд из России, Франции, Германии, Румынии, Китая, Вьетнама, Никарагуа и Новой Зеландии.

Фестиваль проводился на базе Казанского государственного института культуры. Организаторы постарались максимально облегчить задачу онлайн-участникам.

- В их распоряжение в Казани предоставили профессиональные группы, вооруженные всей необходимой техникой. Они становились "глазами и руками" режиссеров, - пояснил "РГ" основатель и продюсер фестиваля Станислав Ершов, в недавнем прошлом возглавлявший киностудию имени Горького. - Либо участникам помогали проверенные российские коллеги. У французов, например, был знакомый хороший оператор. И его делегировали в Казань.

"Дистанционка" повлияла не только на формат съемок, но и на содержание и визуальный ряд короткометражек. Авторы не смогли довольствоваться лишь казанской "картинкой" и вплетали в киноповествование линии, связанные с их родиной. Ну, какой режиссер усидит на месте, когда его фильм снимает за тысячи километров кто-то другой? В итоге действие большинства картин разворачивалось параллельно в двух странах. А перекинуть между ними сюжетный мостик в наш век интернета несложно.

Так в постапокалиптической картине "Искра" (третье место на фестивале) французский режиссер Адриан Реплански красиво "зарифмовал" две локации: берег Камы в Татарстане, превратившийся зимой в снежную пустыню, и побережье Ла-Манша в родной Нормандии. Связующим звеном здесь становится обычный смартфон, по которому общаются главные герои - русская девушка и француз.

А вот вьетнамский 21-летний режиссер Чыонг Тхе Тхиен не нуждался в "стереоэффектах". Дело в том, что он учится на 4 курсе Казанского государственного института культуры. Правда, признался он, работать было тяжело из-за "адских морозов". Тем не менее, его фильм "Инстаграмщица" занял второе место. Образ главной героини будет понят и узнан в любой точке мира. Да и все мы, чья жизнь давно разделилась на реальную и "выставленную на показ" в соцсетях, отчасти похожи на нее.

- Характер настолько живой, непосредственный, что ты абсолютно забываешь, что перед тобой актер. Эту девушку, как будто изъяли из инстаграма и заставили сниматься в кино, - поделился своими впечатлениям председатель жюри фестиваля, известный российский аниматор Константин Бронзит.

Больше всех повезло автору фильма "Нулевые" 26-летней Оксане Синчуговой, завоевавшей первое место. Она коренная жительница Казани, снимала картину у себя дома, да к тому же положила в основу эпизод из собственного детства. Впрочем, несмотря на все преимущества, проект был масштабный и сложный. "Летний" сценарий в кратчайшие сроки пришлось переписывать под зиму. Съемки предполагали пусть и недалекую, но историческую реконструкцию - действия происходят 20 лет назад. С трудом удалось найти "не затронутый цивилизацией" деревянный барак, где живут основные персонажи.

Члены жюри признались, что их очаровали юные дебютанты, которые смогли переиграть даже именитого казанского актера.

- Очень повезло с людьми. Вся команда, а это боле 200 человек, работала бесплатно, на голом энтузиазме, - рассказала режиссер. - Дети - просто из железа. Стойкие солдаты.

В итоге авторы картины "Нулевые" получили 500 тысяч рублей, команда, снявшая "Инстаграмщицу" - 300 тысяч, а создатели "Искры" - 200 тысяч. Но самое главное, из работ, вошедших в шорт-лист фестиваля создадут киноальманах и помогут попасть ему в федеральный прокат. Только перед этим фильмы предстоит, что называется, довести до ума. Пока это незавершенные рабочие версии.

К слову, сборник, выпущенный по итогам I проекта "Кино за 7 дней" покажут в кинотеатрах страны в начале 2021 года.

Как рассказал корреспонденту "РГ" руководитель проекта "Кино за 7 дней", режиссер, доцент Казанского государственного института культуры Алексей Барыкин, условия, в которых участники создавали картины, оказались в некоторой степени даже полезными.

- С одной стороны пандемия нас очень ограничивала, с другой, используя разные виды коммуникаций, мы смогли одновременно провести съемки в шести странах, задействовав 15 групп. Мы почувствовали, что такое отлаженный международный "копродакшн", когда нет границ между странами. И важно, что большое количество наших студентов и выпускников сняли фильм в сотрудничестве с иностранными режиссерами. Это большой опыт и толчок для развития, - заявил Барыкин.