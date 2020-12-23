Кто пытается нагреть руки на пандемии? Как рынок обрушил цены на медицинские маски и санитайзеры? Что "зашито" в двойном тарифе на электроэнергию? Можно ли по указу затормозить рост цен на продукты питания? Об этом и многом другом "РГ" рассказал руководитель УФАС по Самарской области Леонид Пак.

В начале весны мы с вами говорили о дефиците медицинских масок, сегодня с их наличием проблема решена. Но настораживает разница в цене: стоимость аналогичных изделий может отличаться в разы...

Леонид Пак: Ситуация со средствами индивидуальный защиты действительно стабилизировалась еще в конце весны, когда рынок насытился, что логично привело к падению цен. Ежедневно мы носим медицинскую маску, находясь в общественном транспорте, на рабочем месте. При этом на производствах, в организациях нагрузка обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты полностью ложится на работодателя. Конечно, если вы собрались в театр или кино, то кроме билета придется купить и медицинскую маску. Маску сегодня можно приобрести начиная от трех рублей и до нескольких сот, в зависимости от ее функционала, дизайна, срока службы. И сейчас каждый из нас может выбрать оптимальный вариант для себя, а те продавцы, которые хотят заработать сверх меры, логично останутся без покупателей. На сегодняшний день, как я уже сказал, маски стали гораздо доступнее как по цене, так и по наличию. Задача власти - обеспечить их наличие. Цены на них формируются на основании баланса предложения и спроса на рынке. Согласно Постановлению Правительства РФ от 29 августа, в случае резкого (более 30 процентов) подорожания этих изделий региональные власти могут направить в Росздравнадзор свои заявления об установлении новой предельной отпускной цены и величины торговой надбавки.

В условиях пандемии многие закупки невозможно проводить через длительные торги, особенно для нужд медицинских учреждений. Иногда нужное оборудование или лекарства приобретают у единственного поставщика, чтобы не терять время. Скажите, много ли нашлось недобросовестных компаний, кто решил нагреть руки на ситуации?

Леонид Пак: Безусловно, некоторые компании пытаются использовать ситуацию в своих интересах. Вот лишь один пример: тольяттинская больница N5 закупала одноразовые контуры для аппаратов ИВЛ, датчики температуры, фильтры для очистки воздуха.

Одна компания вышла на торги, снизив начальную цену на 23 процента, но потом контракт не исполнила. По обращению лечебного учреждения мы внесли эту организацию в "реестр недобросовестных поставщиков", поскольку она не только нарушила условия контракта, но и реально могла поставить под угрозу здоровье и жизни пациентов данной больницы. Поставка товаров для государственных нужд на социально значимые цели, как в данном случае, требует от исполнителя большей заботливости и осмотрительности при исполнении своих обязанностей.

Очень тревожный вопрос для людей - цена на лекарства, она растет не только на препараты от COVID-19, но и от других недугов. ФАС контролирует эту ситуацию?

Леонид Пак: У нас есть список жизненно важных препаратов, на которые цена регулируется, и контроль за этим ведет Росздравнадзор. Цена на остальные лекарства опять же регулируется насыщением рынка. И здесь на ряд подорожавших препаратов повлияла больше субъективная сторона, чем действия фармпредприятий и аптек. Люди без назначения врача стали скупать впрок противовирусные препараты, антибиотики, таблетки от гипотетических осложнений. Кстати, похожую ситуацию в Самарской области мы наблюдали весной, когда из-за ажиотажного спроса многократно выросли цены на лимон и имбирь. Потом все пришло в норму.

Сегодня в сети Интернет можно найти так называемые рецепты по лечению коронавируса. Есть часть общества, к сожалению, которая подхватывает эту информацию, не подтвержденную специалистами, и следует инструкциям, не задумываясь про опасность такого самолечения. В результате в аптеках скупаются все лекарства, а повышенный спрос приводит к росту цены.

Начались предновогодние закупки, и цены на продукты пошли вверх, не только на овощи и фрукты, что понятно зимой, но и на растительное масло, мясо, молочку. Даже руководство страны озаботилось этой проблемой, чтобы люди могли нормально подготовиться к празднику. Какие меры принимает в этой ситуации ФАС?

Леонид Пак: Поручения правительства в этой связи были даны различным ведомствам. ФАС России подготовила и согласовала все необходимые нормативно-правовые документы, направленные на снижение цен на отдельные социально значимые виды продуктов. Территориальные органы ФАС России по всей стране и центральный аппарат собирают и обрабатывают информацию и обращения граждан по динамике цен на такие продукты питания. Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства. Также обеспечено взаимодействие с прокуратурой для совместного выявления и пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что ФАС России следит за предотвращением сговоров, одним из признаков которого является необоснованное повышение цены хозяйствующими субъектами на какой-либо товар одномоментно, на одну и ту же величину.

Сейчас уже подписано соглашение с крупными ретейлерами, которые согласились снизить цены на растительное масло и сахар. При этом мониторинг цен также ведется на социальные группы товаров, а именно: хлеб, растительное масло, молоко, мясо говядины на кости, курица, крупы и др. То есть речь идет о вполне достаточной продуктовой корзине - 32 наименования. Но стоит отметить, что на эти продукты торговая надбавка и так всегда была минимальна, сети получали свою прибыль за счет других товаров.

Мы уже давно являемся частью мирового сельскохозяйственного рынка, и мировые цены косвенно транслируются в цены на внутреннем рынке. Чтобы снизить изменение цены, правительство приняло решение об установлении тарифной квоты на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза.

Я считаю, что для защиты потребителя и в помощь по выбору продуктов питания стоило бы создать единый сервис по торговым сетям, благодаря которому потребитель мог бы посмотреть наличие определенного товара, узнать его цену. То есть человек, управляя заданными критериями (цена, качество и т.д.), наглядно бы видел что, где и почем продается. Такой сервис мы видим сейчас по лекарственным препаратам.

Острый вопрос

Когда население призывали ставить двухтарифные счетчики на электроэнергию, людям обещали, что им будет выгодно. Но через какое-то время для таких потребителей дневную цену за киловатт сделали значительно выше, чем для однотарифников. В результате сознательным потребителям за электричество сегодня приходится платить больше, чем тем, кто продолжил жить со старым прибором учета. Получается, людей обманули?

Леонид Пак: Людей никто не обманывал: когда 12 лет назад двухтарифные счетчики начали устанавливать, никто не знал, что через пять лет цена на энергию поднимется. Здесь вопрос скорее к методике установления тарифов. И ФАС России уже давно об этом говорит, у нас в стране до сих пор нет федерального закона о тарифном регулировании. Около двух лет рассматривается проект закона, который должен охватить все сферы тарифного регулирования - это электричество, газ, вода, тепло, перевозки и др. В связи с тем, что документ регулирует большое количество отраслей, он долго проходит согласование в различных ведомствах и сферах бизнеса. Установить справедливый тариф очень непросто. Если вспомним, то в советское время цена на электроэнергию для промышленных предприятий была ниже, чем для населения. И это разумно, ведь предприятие потребляет ее в большом количестве, и оптовая цена должна быть ниже. А в 90-е годы все поменялось, больше стали платить предприятия, но в результате такой деформации производители вынуждены были опять-таки заложить эти расходы в цену конечного продукта, и за это снова платят потребители. Сейчас в проект закона в области тарифного регулирования заложены принципы эталонных затрат ("бенчмаркинг"). Применение этого метода позволит добиться более понятного порядка ценообразования, что удобно всем участникам процесса - от регулируемых организаций до потребителя. Переход на новый принцип стимулирует организации к реальной экономии средств и повышению эффективности своей деятельности.