В Башкирии нашли еще один опасный для проживания дом престарелых

Прокуратура Кушнаренковского района Башкирии провела проверку в доме престарелых в селе Шарипово и выявила нарушения норм безопасности.

Проверяющие выяснили, что некоммерческая организация арендовала здание, в котором разместила 42 престарелых и инвалидов. Им предоставлялись услуги по уходу. Однако помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Не было "тревожной кнопки", соединяющей пансионат с подразделением пожарной охраны, работоспособность внутреннего противопожарного водопровода не проверялась.

По результатам проверки директор учреждения привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности", в адрес руководителя внесено представление.

Как сообщила старший помощник прокурора РБ Гузель Масагутова, нарушения полностью устранены.

Напомним, тотальная проверка учреждений с круглосуточным пребыванием, оказывающих социальные услуги престарелым и инвалидам, проводятся после пожара в Доме милосердия в деревне Ишбулдино Абзелиловского района, унесшего 11 жизней.