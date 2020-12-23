В Перми создали установку, помогающую снизить число ДТП при гололеде

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработала новую систему торможения для грузовых автомобилей на скользкой дороге.

- Аварии в зимнее время на дорогах происходят в основном из-за проскальзывания колес, но эту проблему можно решить, если создать на месте торможения шершавую поверхность. Мы разработали устройство, которое автоматически в момент резкого торможения разбрасывает под колеса авто абразивный материал - мраморную крошку, - пояснил автор проекта, аспирант кафедры "Автомобили и технологические машины" ПНИПУ Владислав Чудинов.

Эксперименты показали, что новая установка способна в считанные секунды увеличить сцепление колес с дорогой на 30 процентов. При этом она проста в эксплуатации: подходит ко всем грузовым автомобилям и устанавливается всего за 20 минут.