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23.12.2020 14:30
Рубрика: Общество

В Перми создали установку, помогающую снизить число ДТП при гололеде

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработала новую систему торможения для грузовых автомобилей на скользкой дороге.

Фото: iStock
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- Аварии в зимнее время на дорогах происходят в основном из-за проскальзывания колес, но эту проблему можно решить, если создать на месте торможения шершавую поверхность. Мы разработали устройство, которое автоматически в момент резкого торможения разбрасывает под колеса авто абразивный материал - мраморную крошку, - пояснил автор проекта, аспирант кафедры "Автомобили и технологические машины" ПНИПУ Владислав Чудинов.

Эксперименты показали, что новая установка способна в считанные секунды увеличить сцепление колес с дорогой на 30 процентов. При этом она проста в эксплуатации: подходит ко всем грузовым автомобилям и устанавливается всего за 20 минут.

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