В поселке Приморский под Тольятти "невидимых" пожилых людей нет. И хотя соцработники по домам здесь не ходят, о каждом одиноком односельчанине жители знают и заботятся. Все это благодаря двум неравнодушным женщинам-добровольцам - Татьяне Шепиловой и Наиле Ахметвалиевой.

Люди с доброй душой

- Свекор перед смертью еще в начале двухтысячных завещал мне не бросать односельчан - помогать всем кому могу, - рассказывает Татьяна Васильевна Шепилова (на фото слева). - Да и как я их брошу, село - моя семья. В семье один хороший, другой плохой, но никто ни на кого не обижается, это же как пальцы на руках - мы сильные, пока мы вместе. Сорок лет помогаю и дальше буду помогать.

Одной неходячей бабушке лекарство купить, другой квитанцию оплатить, у третьего одинокого ветерана справиться о здоровье, а старенькой соседке надо крыльцо подлатать - и таких дел у Татьяны Шепиловой каждый день целый список. Сегодня с утра Татьяна Васильевна договорилась с рукастым односельчанином о ремонте крыльца и справилась в администрации, положены ли дрова другой подопечной. Оказалось - не положены, значит, нужно искать по сходной цене, договариваться.

Татьяна Васильевна (кстати, она сама пенсионерка) и всех односельчан приучила быть неравнодушными друг к другу, интересоваться стариками.

- Вы понимаете, я же не одна, мы команда - люди с доброй душой. Почтальонка всегда проверяет, как там наши подопечные, если что нужно - говорит мне. Медработник звонит: "Татьяна Васильевна, срочный вызов, а машины нет, подбросите на своей?". Конечно, подброшу! Мне это несложно. А медики устают, их у нас всего двое, и болеют, а в селе 2500 человек только официально зарегистрированных, но на деле больше. Стараемся выполнять поручения наших медиков: сообщить людям о том, что пора делать прививки, или вот недавно инвалид не прошел комиссию, ну что ж, сажаю человека в машину и везу в городскую больницу, за день комиссию проходим - дело сделано. Или прошу других односельчан, кто может помочь.

Разговаривая с Татьяной Васильевной, я понимаю, что физическая помощь, безусловно, необходима одиноким людям, но не менее важно, что в этом небольшом поселке старики получают тепло души, слышат доброе слово.

- Те, кто действительно нуждается, стесняются этого, не могут попросить о помощи, мы знаем это и поэтому сами идем к ним, наведываемся, выспрашиваем, какие проблемы, не нужно ли чего, и детишек приучаем, - рассказывает Татьяна Васильевна. - Со школьниками у нас Наиля Мисбаховна работает, она учитель, так вот ребята сами просятся, чтоб мы их брали в волонтеры. С ними мы за памятниками ухаживаем, проводим субботники, навещаем ветеранов.

Во время пандемии забот у волонтеров Приморского прибавилось.

- Еще чаще ходим к нашим подопечным, говорим им, чтоб не стеснялись, всегда звонили, если что нужно, и ни в коем случае сами не ходили в магазины, на рынки и в другие общественные места из-за эпидемии. Помочь есть кому. У нас и глава администрации на любую просьбу откликается - сам садится в машину и едет бабушке за лекарствами в аптеку. У нас все под присмотром, нет такого, чтобы о ком-то мы забыли, - говорит Татьяна Шепилова.

Старики-"невидимки"

Что получается: в отдельно взятом поселке Приморский двум неравнодушным женщинам удалось решить проблему масштаба страны. Пандемия вскрыла несовершенство российской системы социальной помощи - фактически ее получают только те, кого эта система видит, проще говоря, кто стоит на учете в органах соцзащиты или те, рядом с кем есть помогающие некоммерческие организации или родственники.

- И в то же время существует огромный пласт людей, о которых никто не знает, поскольку система носит заявительный характер, соседские связи, особенно в многоквартирных домах, слишком слабые, а ресурсов помогающих некоммерческих организаций зачастую недостаточно, - говорит исполнительный директор благотворительного фонда "Хорошие истории", соучредитель Коалиции "Забота рядом" Татьяна Акимова. - Наша главная задача - найти "невидимых" пожилых людей и поддержать их. Нужно сделать все возможное, чтобы одинокие старики получали помощь во время пандемии, в особенности те, кто не стоит на учете в соцобслуживании. Многие не хотят заявлять о себе в социальные службы: кто-то опасается чужих людей, которые придут к ним домой, кто-то просто не знает, что у них есть эта возможность, а некоторые находятся в таком физическом и психологическом состоянии, что не могут позвонить и попросить помощь самостоятельно.

Равнодушие соседей тоже, к сожалению, не редкость. Руководитель самарского отделения всероссийского добровольческого движения "Старость в радость" Алена Лочехина рассказала историю подопечной, которая, с одной стороны, поражает своим бездушием, а с другой - обыденностью. Ветеран Великой Отечественной войны еще два года назад с бытом справлялась сама: убирала квартиру, мылась, ходила в магазин. До тех пор, пока не упала в ванной и не сломала ногу. Вылезти из ванной пожилая женщина не смогла. Она пыталась кричать, звать на помощь, стучать соседям многоэтажки по батареям, но те только громыхали ей в ответ. Вскрыли дверь и нашли старушку только после того, как спустя четыре дня бабушка догадалась пустить воду на пол и затопить нижние этажи. Теперь ветеран под присмотром добровольцев. К сожалению, такие случаи есть. Хотя и отзывчивых людей много. И тех, кто хочет помочь, но не знает, что делать, - тоже много.

Но чтобы помочь пожилым людям, не нужно открывать свою некоммерческую организацию, можно, к примеру, разместить памятку в подъезде с информацией, что может сделать доброволец, чтобы помочь "невидимым" соседям, куда необходимо звонить для получения поддержки и как самостоятельно собрать "корзину добра". Часто пенсионеры доверяют соседям намного больше, чем волонтерам и соцработникам.

Отпуск для близких

Во многих регионах сейчас реализуются проекты долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Деньги выделяет федеральная казна. В 2020 году в Самарской области запустили такой проект в трех муниципальных районах и одном районе Самары. В следующем году практику распространят на весь регион. А в 2022 году к системе подключится вся страна. Прежде в России не было ничего подобного.

Цель проекта - сформировать для каждого нуждающегося пожилого человека или инвалида адресную помощь в том формате, в котором она ему нужна. Причем если сейчас органы соцзащиты предлагают минимум услуг, которые входят в базовый бесплатный комплект, то благодаря этому проекту он должен быть существенно расширен. Более того, в программу также входит предоставление поддержки ухаживающим близким и родным. Речь идет, с одной стороны, об обучении, с другой - о предоставлении людям возможности полноценного отдыха и даже отпуска. Временно тяжелую работу будет делать за них специалист.

Но главное, если все получится, то итогом реализации этой действительно хорошей идеи должна стать система, при которой для помощи нуждающемуся человеку в одной связке будут работать медики, соцработники и НКО. К примеру: если одинокий пожилой человек попал в больницу, прошел курс лечения и готовится к выписке, то лечащий врач сообщит об этом участковому, а тот поставит в известность органы соцзащиты и НКО, которые будут принимать окончательное решение, какую помощь оказать. Будем надеяться, что этим планам суждено сбыться.

На заметку

Памятка для добровольцев (полный текст для скачивания доступен на сайте silveragemap.ru в разделе "Полезные материалы"):

1. Убедитесь, что пожилому человеку действительно нужна помощь.

2. Получите согласие на помощь и выберите вариант поддержки:

- приносите необходимые продукты и лекарства,

- сообщите о пожилом человеке на телефон "горячей линии" 8 800 200 34 11 или на телефон "горячей линии" на сайте администрации города, или по телефону "горячей линии" акции #МыВместе, например, в Самарской области: 8 800 505 78 63, а в Самаре - 8 846 998 67 07,

- объединитесь с соседями, старшими по дому (подъезду), председателями ТОС, ТСЖ и т.д. Составьте список пожилых людей, нуждающихся в помощи. Договоритесь о графике, оплате покупок, дне сбора помощи.