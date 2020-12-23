Последние годы вопросы экологии стоят в повестке дня многих промышленных предприятий как приоритетные. Модернизация производства для обеспечения экологической безопасности и защиты окружающей среды - одна из задач, которую успешно решают в акционерном обществе "Транснефть - Приволга". Кроме того, ежегодно компания оказывает поддержку наиболее значимым общественным природоохранным инициативам в регионах.

Новое слово в очищении

Для поддержания высокой экологической безопасности большое внимание нефтепроводчики уделяют реконструкции существующей инфраструктуры. В Саратовском районном нефтепроводном управлении предприятия реализуется пилотный проект по очистке бытовых стоков. Впервые на объекте системы "Транснефть" внедряется инновационная технология с использованием мембранных биореакторов и мелкопузырчатой аэрации.

Как и на типовых очистных сооружениях, сточные воды очищаются под воздействием активного ила, однако вместо вторичных отстойников и механических фильтров доочистки используются мембранные биореакторы.

По словам начальника службы экологической безопасности и рационального природопользования Саратовского РНУ Виктории Небесной, эффективность у таких очистных сооружений выше, в то же время они менее габаритные по объему. Весь процесс очистки стоков автоматизирован и не требует большого количества персонала.

Новые очистные сооружения построены на территории линейной производственно-диспетчерской станции "Красноармейская". В них очищаются хозяйственно-бытовые стоки, поступающие от административного здания станции и от гостиницы для рабочих бригад.

Оборудование очистных сооружений было изготовлено на Тюменском ремонтно-механическом заводе - подразделении АО "Транснефть - Сибирь".

- Если реализация этой инновационной технологии будет признана успешной, в дальнейшем она может быть использована в том числе и в других регионах и на других объектах нашего предприятия, - отмечает Виктория Небесная.

В экспедицию на Хопер

Одной из добрых традиций стало ежегодное участие сотрудников Саратовского РНУ в озеленении городов и сел Саратовской области. В этом году они высадили порядка 50 саженцев голубой и колючей ели, а также мелколистной липы на улицах и площадях Красноармейска.

Весь процесс очистки стоков автоматизирован

Продолжается и успешное сотрудничество с Всероссийским обществом охраны природы. Саратовские ученые-экологи получили благотворительную помощь компании "Транснефть" на проведение научных исследований реки Хопер. Одна из самых известных малых рек нашей Родины протянулась от истока до устья более чем на тысячу километров по территории сразу четырех областей - Пензенской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской. Водная артерия имеет большое значение для жителей этих регионов. В то же время последние большие научные экспедиции на Хопре проходили еще в конце прошлого столетия.

Как рассказал заместитель председателя Саратовского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Юрий Волков, в ходе новой экспедиции, которая состоялась благодаря помощи ПАО "Транснефть", ставилась задача не только провести гидрологические исследования, но и оценить сегодняшнее воздействие человека на экосистему реки.

В этом сезоне ученые обследовали Хопер на протяжении более семисот километров от села Секретарка в Пензенской области до Урюпинска. На этом расстоянии было взято 150 проб воды для биохимических исследований. Ряд проб показал загрязнение тяжелыми металлами, нитратами. Негативное влияние оказывают на Хопер и распашка берегов и неконтролируемый выпас на них скота и вырубка леса. Однако главная проблема сегодня, как считают ученые, в резко выросшем рекреационном воздействии на реку. Исследователи насчитали больше тысячи пляжей и площадок, где останавливаются туристы, рыбаки, и везде большое количество мусора, в том числе пластика.

- Закапывание мусора бесполезно, потому что берега размываются, и он все равно оказывается в реке. Единственный действенный вариант - когда отдыхающие забирают мусор. Если бы так поступали все, наши реки были бы гораздо чище, - считает Юрий Волков.

Ученый выразил благодарность компании "Транснефть" за поддержку важного экологического проекта. Кстати, сотрудники Саратовского РНУ за последние годы не раз показывали землякам примеры такого ответственного отношения к природе, проводили субботники, на которых очищали берега рек от мусора.

Между тем

Почти 27 тысяч молоди стерляди и 4,3 тысячи молоди сазана выпустило Саратовское РНУ АО "Транснефть-Приволга" в этом году в Волгоградское водохранилище в рамках деятельности по восполнению водных биоресурсов.

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