В Ульяновске на уличное освещение направят 25 миллионов рублей

В следующем году в бюджете Ульяновска предусмотрено 25 миллионов рублей на организацию современного уличного освещения. При благоустройстве округов решение этого вопроса находится в числе приоритетов депутатского корпуса Ульяновской городской Думы.

На днях в микрорайоне Репино стало светлее на пешеходном переходе на улице Скочилова. Это был один из самых темных участков дороги, который требовал особого внимания для обеспечения безопасности как пешеходов, так и автомобилистов. Благодаря обращению депутата округа Владимира Ожогина, здесь дополнительно установили световые опоры и подключили электричество. Пешеходный переход стал по-настоящему безопасным.

В старом квартале микрорайона Репино дополнительно световые опоры установили на участке между магазином "Победа" и детским садом № 258 на улице Репина. Здесь расположены детская площадка и пешеходная дорожка. Кроме того ведутся работы в микрорайоне Мостовая слобода по замене уличных светильников и установке нового освещения.

- Благодаря проведенным работам микрорайон Репино становится светлее и безопаснее, по-настоящему уютным для местных жителей. Но проблемные участки по организации освещения в округе еще остаются. Сейчас прорабатывается вопрос по освещению двух пешеходных переходов. Один из них находится на улице Архитектора Шодэ, 6, где пока установлена лишь одна световая опора, в темное время суток освещения недостаточно. У второго перекрестка на пересечении улиц Архитектора Шодэ и Репин полностью отсутствует освещение. На следующий год также прорабатывается план по составлению перечня адресов для решения вопросов благоустройства микрорайонов Репино и Мостовая Слобода, - пояснил депутат Ульяновской городской думы Владимир Ожогин.

Парламентарий уже осмотрел участок дороги, нуждающийся в освещении, вместе со специалистом Ульяновской ГЭС. Составлена смета на проведение работ совместно с профильным управлением администрации города. Скорейшего решения этого вопроса ждут и местные жители.

- Здесь очень необходимо освещение, потому что по этой дороге проходит школьный маршрут к лицею № 101 со стороны улицы Репина. У самой ребенок учится во втором классе, и я очень переживаю за его безопасность, - рассказала местная жительница Светлана Васянина.

Работа по дальнейшей организации современного уличного освещения в Ульяновске будет продолжена в наступающем году.

- Несмотря на то, что в городе нет единой отраслевой программы, освещение обязательно включается практически в каждый проект благоустройства округов. Это может быть и федеральная программа по формированию комфортной городской среды, и региональная программа по поддержке местных инициатив, которая реализуется по инициативе губернатора Сергея Морозова. Это действительно очень важный вопрос, от которого зависит в целом облик города. Стоит отметить, что в следующем году уже предусмотрено 25 миллионов рублей на организацию освещения в Ульяновске, благодаря соглашению с партией "Единая Россия", - подчеркнул председатель Ульяновской городской Думы Илья Ножечкин.