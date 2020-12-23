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23.12.2020 16:47
Рубрика: Власть

Возможности резидентов ОЭЗ расширены на федеральном уровне

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
23 декабря в третьем чтении Госдумой принят закон об изменениях в федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации". Самарская область сыграла важную роль в принятии этого закона.
Больше 15 миллиардов рублей инвесторы вложили в свои проекты на территории ОЭЗ "Тольятти". Фото: Пресс-служба ОЭЗ "Тольятти" Больше 15 миллиардов рублей инвесторы вложили в свои проекты на территории ОЭЗ "Тольятти". Фото: Пресс-служба ОЭЗ "Тольятти"
Больше 15 миллиардов рублей инвесторы вложили в свои проекты на территории ОЭЗ "Тольятти". Фото: Пресс-служба ОЭЗ "Тольятти"

Поправки касаются деятельности ОЭЗ промышленно-производственного типа, к которым относится и особая экономическая зона "Тольятти". Согласно прежней редакции закона, резидент ОЭЗ был вправе осуществлять на площадке промышленно-производственную деятельность, либо деятельность по логистике (оказывать услуги по обеспечению перевозок и складирования товаров). Это накладывало определенные ограничения, поскольку вести и тот, и другой вид деятельности одновременно было недопустимо. При этом зачастую именно совмещение промышленно-производственной и логистической деятельности является оптимальным вариантом для успешного развития бизнеса.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Принятый законопроект устанавливает, что наряду с промышленно-производственной, технико-внедренческой и туристско-рекреационной деятельностью, резиденты ОЭЗ теперь вправе осуществлять иную деятельность. Но при условии, что получаемый доход от такой деятельности составляет не более 10 процентов общего объема дохода резидента ОЭЗ, и к такой деятельности не применяются льготный режим осуществления предпринимательской деятельности и таможенная процедура свободной таможенной зоны.

Сегодня ОЭЗ "Тольятти" входит в число наиболее успешно развивающихся в стране. Второго декабря 2020 года Ассоциация развития кластеров и технопарков России совместно с Минэкономразвития РФ подвели итоги IV Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон. По его итогу "Тольятти" вошла в тройку лучших ОЭЗ в стране, поднявшись вверх сразу на три позиции.

- В отношении особой экономической зоны мы строим концепцию инвестиционных цепочек, - отметил губернатор Самарской области осенью на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Напомним, в прошлом году Дмитрий Азаров на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с руководством Магнитогорского металлургического комбината о создании завода на территории ОЭЗ.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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- Сейчас строим для них помещения, и у нас будет фактически крупнотоннажное производство. В первую очередь, продукция будет ориентирована на АвтоВАЗ, - пояснил глава региона.

Одним из авторов законодательной инициативы является депутат Госдумы от Тольятти Владимир Бокк.

- Очевидно, что возможность резидента ОЭЗ оказывать услуги по логистике наряду с производственной деятельностью поможет существенно повысить эффективность работы инвестора и оптимизировать процесс поставок, в том числе на экспорт, - убежден Владимир Бокк.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов обозначил важность взаимодействия исполнительной и законодательной власти на пути к экономическому развитию как регионов, так и страны в целом:

- Мы видели несовершенство законодательной базы относительно работы особых экономических зон и комплексно подходили к тем мерам, которые смогли бы расширить возможности резидентов: регулярно направляли наши предложения руководству федерального правительства, тесно взаимодействовали с институтами развития и депутатским корпусом. Депутат Госдумы от Тольятти Владимир Бокк поддержал инициативу регионального правительства в федеральной Думе.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Сегодня ОЭЗ Тольятти занимает площадь 660 гектаров, там зарегистрировано 26 резидентов разных отраслей промышленности - производства автокомпонентов, фармацевтики и медицинских изделий, строительных материалов, производства бумаги, газов и газооборудования и так далее. Десять заводов уже запущены. Больше 15 миллиардов рублей инвесторы вложили в свои проекты на данный момент, а всего вложат более 25 миллиардов. В этом году объем инвестиций за девять месяцев выше прошлогоднего значения на 74 процента. На данный момент руководство региона и управляющей компании Особой экономической зоны ведут работу сразу с четырьмя крупными проектами по определению места размещения в ОЭЗ.

Комментарий

Сергей Андреев, генеральный директор ОЭЗ "Тольятти":

- Принятый законопроект является существенным шагом на пути к повышению инвестиционной привлекательности Самарской области. Сегодня в ОЭЗ "Тольятти" реализуются важнейшие инфраструктурные проекты, благодаря которым доступная резидентам транспортная логистика выйдет на новый уровень. Это и реконструкция автодороги Тольятти - Ягодное, и строительство мостового перехода через Волгу, и подведение железнодорожной ветки к ОЭЗ Тольятти. Это значительно расширит возможности развития логистической деятельности наших российских и иностранных инвесторов, а принятие данного закона станет для этого серьезным подспорьем и откроет для резидентов новые возможности.

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