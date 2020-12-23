Зачем в школах Приволжского федерального округа проводят "Урок цифры"

Вятка и Удмуртия присоединились к всероссийскому образовательному проекту "Урок цифры". В школах обоих регионов прошли занятия, посвященные IT-отрасли.

Кто круче: человек или робот?

Кировских школьников, в частности, познакомили с работой искусственных нейронных сетей (ИНС). Так, в школе № 11 города Кирова для учеников 10 "А" класса прошел открытый урок "Нейросети и коммуникации". Обо всех тонкостях в этой сфере ребятам рассказал директор института математики и информационных систем Вятского государственного университета (ВятГУ) Антон Земцов.

ИНС - это математическая модель (а также ее программное или аппаратное воплощение), построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей (БНС) - сетей нервных клеток живого организма. То есть это алгоритм, имитирующий работу БНС. Причем искусственная нейросеть, как и природная, способна самообучаться. Создание рукотворных нейросетей сегодня стало доступным, что породило шквал стартапов и подогрело к ним интерес корпораций.

После вводной лекции Антона Земцова дети включились в горячее обсуждение нравственных и нормативных аспектов применения искусственного интеллекта в жизни людей и в государственном управлении. Одна группа старшеклассников стала "законодателями", вторая - "обществом". Проигрывая разные ситуации, школьники пришли к выводу, что нет однозначного ответа на вопрос, кто должен принимать решения в сложных ситуациях - человек или искусственный интеллект (ИИ).

Автопилот против пешехода

Лектор привел слушателям примеры разного подхода к позиционированию ИИ.

- Инженеры одного из ведущих немецких автоконцернов считают, что жизнь водителя автомобиля в приоритете: в ситуации, когда нужно будет выбрать между жизнью пешехода или водителя, автопилот примет решении в пользу последнего, - говорит директор института математики. - У руководства японской фирмы, производящей автомобили, все наоборот. Или, например, решение по ядерной атаке. Там, понятно, решение принимает машина, поскольку его при огромном объеме поступающей информации необходимо принять за секунду. Есть и обратный вариант. Скажем, медицинская информационная система поддержки принятия решений. В девяти из десяти случаев она проводит диагностику лучше, чем человек, но итоговую подпись ставит доктор, потому что он несет юридическую ответственность. Вопрос принятия решения - открытый, каждая страна решает его по-своему, законы еще не отработаны.

Утолить кадровый голод

Антон Земцов отметил, что сейчас в регионе, как и по всей стране, ощущается нехватка грамотных IT-специалистов. И это притом что в Кирове очень сильно направление по ИИ с точки зрения компьютерной лингвистики и машинного зрения, в регион регулярно приходят крупные компании-разработчики. Поэтому получение профессии, связанной с искусственным интеллектом, с нейросетями, сейчас очень актуально. Директор института математики уверен, что "Уроки цифры" подогреют интерес школьников к этой сфере.

В Удмуртии аналогичная ситуация. Первый заместитель министра информатизации и связи региона Михаил Фоминов, проводя занятия для учеников пятого и 9-11-го классов Сюмсинской средней общеобразовательной школы, а также уроки для 8-11-го классов Увинской школы № 2, признался, что республика испытывает дефицит грамотных айтишников.

- Наши IT-компании входят в десятку лучших по Российской Федерации. У нас, к примеру, на полтора миллиона жителей более 800 IT-компаний, в которых работают около девяти тысяч сотрудников. Кажется, что это много, но главный вопрос нашей отрасли и причина, по которой я регулярно каждый год езжу по школам Удмуртии, - это кадровый голод, - сказал Фоминов.

Нашли ответы на все вопросы

Ребят из школ Сюмсинского и Увинского районов тема IT так заинтересовала, что они буквально засыпали спикера вопросами. Каким был ваш первый компьютер? На какие предметы сделать упор в школе, чтобы в будущем стать программистом? Какая зарплата у IT-специалиста в Удмуртии и как в целом чувствует себя отрасль? В какой вуз республики лучше пойти учиться? Михаил Фоминов подробно ответил на каждый из вопросов.

А в Ижевске "Уроки цифры" с семиклассниками школы № 40 и учениками пятого кадетского класса школы № 42 решили провести онлайн. На них спикером выступил министр информатизации и связи Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

Здесь ребят интересовали уже более глобальные вопросы, например: не поработят ли машины человека в будущем? Особенно активным общение получалось, когда у ребят спрашивали, в какие игры они сейчас играют и как информационные технологии помогают им в учебе.

Школьники говорят, что такой формат общения с министром им очень понравился. Особенно они оценили то, что чиновник объяснял какие-то пока сложные и непонятные им вещи простым языком и на примерах из жизни.

- Открытый "Урок цифры" позволяет школьникам узнать о востребованных в республике профессиях в сфере информационных технологий, об образовательных организациях, в которых можно пройти по ним обучение, и познакомиться с IT-компаниями, в которые можно прийти работать. Мы рассматриваем "Урок цифры" в качестве площадки для коммуникации с будущими кадрами нашей отрасли и точки роста для развития регионального проекта "IT - вектор образования", в котором в этом году участвуют более трех тысяч школьников, - подвел итоги встречи с учениками образовательных учреждений Ижевска Тимур Меджитов.

К слову, сейчас в Удмуртии вполне успешно работают IT-классы. Обучение в них начинается с седьмого класса и направлено на профориентацию школьников при выборе специальностей инженерного и IT-профиля, а также на целенаправленную подготовку к поступлению в вузы. В этом проекте участвуют 48 городских и сельских школ республики, объединивших 3219 школьников в 157 IT-классах.

Кстати

Принять участие в "Уроке цифры" могут все желающие с помощью компьютера, смартфона или планшета. Для этого достаточно зайти на сайт урокцифры.рф, где в числе прочего есть тренажер по созданию мобильного приложения, красочно, доступно и пошагово описывающий этапы создания приложений для смартфонов.

Повысить свои компетенции в сфере цифровых технологий могут все желающие и на портале цифроваяграмотность.рф. Здесь можно бесплатно пройти обучение по безопасному и эффективному использованию цифровых технологий и сервисов, узнать о современных возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и обезопасить личные данные.

Тем временем

Фонд содействия инновациям назвал победителей грантовых конкурсов IT-проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации". В их числе четыре IT-проекта из Удмуртии на общую сумму 63 миллиона рублей. Выделенные средства пойдут на разработку продуктов и решений на базе сквозных цифровых технологий. К примеру, 20 миллионов рублей получит компания, предложившая создать систему принятия кадровых решений применительно к персоналу, работающему удаленно. Система взвесит все за и против с учетом не только данных о выполняемых сотрудником обязанностях, но и о динамике изменения его личности за время работы в той или иной организации.