Благодаря нацпроекту в Омске построили "школу мечты"

Омские власти проинспектировали новую школу в микрорайоне "Амурский-2". Она возведена по региональному проекту "Современная школа" и нацпроекту "Образование". Общий бюджет строительства составил 650 миллионов рублей, еще 200 миллионов направлено на приобретение оборудования.

Эту школу жители нового микрорайона давно ждали, внимательно следили за стройкой. И уже окрестили "школой мечты". Впечатлил новый объект и региональных экспертов.

- Просторное здание, светлые классы, сразу пять спортзалов. Хороший проект. Мне кажется, новая школа украшает весь микрорайон, повышает его привлекательность. Надо отдать должное компании "Стройбетон" за качественную работу, - поделился впечатлениями глава региона Александр Бурков.

Школа рассчитана на 1122 ученика, которые будут учиться в одну смену, а после уроков смогут заниматься спортом и творчеством. Есть зал лечебной физкультуры, кабинет психологический разгрузки, и даже собственная телестудия и издательский центр. В кабинете труда имеется все, чтобы ученики могли осваивать искусство моделирования одежды.

Гордость новой школы - лаборатории 3D- моделирования, инженерной графики. Современный образовательный модуль для изучения основ робототехники оснащен по последнему слову техники.

Одной из особенностей новостройки является комплексный подход к освоению территории. Наравне со строительством жилья в микрорайоне "Амурский-2" создается необходимая инженерная и социальная инфраструктура. Все продумано, просчитано на перспективу, ориентировано на комфортную жизнь омичей.

- Строительство образовательных учреждений нового современнейшего формата - это главный итог реализации нацпроекта "Образование", - считает Александр Бурков. - Благодаря инициированной президентом государственной программе регионы активно развиваются. Только в этом году мы ввели в строй четыре детских сада, школу. В планах-2021 - сдать школы не только в Омске, но и в Исилькуле, Горьковском, Черлаке, а также построить десять детских садов.