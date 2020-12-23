Фестиваль Olkhon Ice Fest, который придумали и провели в феврале этого года на байкальском острове Ольхон, дебютировал в Девятой национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020. И сразу стал ее победителем!

Это единственный проект из Иркутской области, который прошел в финал конкурса. Он был представлен в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры".

- Редко, когда мероприятие проводится впервые и сразу занимает первое место, - рассказал председатель оргкомитета фестиваля Семен Майор, руководитель туристической компании "Ольхон Скай", организатора Olkhon Ice Fest. - Тем более, это мероприятие было подготовлено самим турбизнесом - как пример того, что предприниматели развивают событийное наполнение туров, делая поездку еще притягательнее. Безусловно, это признание нашей работы. И стимул не останавливаться на достигнутом.

Еще на закрытии первого фестиваля в феврале организаторы пообещали, что следующий состоится через год. И хотя с того дня в мире произошли огромные и не самые приятные перемены, Olkhon Ice Fest - быть!

И не просто быть - фестиваль растет и развивается. В этом году устроителям написали о своем желании приехать уже более 100 ледовых скульпторов из Китая, Японии, Малайзии, Кореи, США, Мексики, Бразилии, европейских стран и, конечно, российские мастера. На Ольхон будут приглашены восемь лучших команд.

- Но чтобы в фестивале поучаствовало как можно больше интересных авторов, в этом году мы запланировали еще и онлайн-конкурс эскизов. Мы думаем, такой формат будет интересен нашим коллегам из дальних стран. Лучший из них определит жюри, куда, как и в прошлый раз, войдут профессиональные художники, скульпторы, искусствоведы. Эскиз-победитель мы напечатаем на баннере и разместим на площадке рядом с другими работами, - раскрыл планы арт-директор фестиваля, призер российских и международных конкурсов скульптуры по льду, дереву, песку и бетону Евгений Тимкович.

"Живой" конкурс тоже будет не-обычным - в этом году к традиционным фигурам из заранее подготовленных кубов льда добавится и "ландшафтная скульптура". Пока Байкал замерзает, он успевает украсить прибрежные скалы ледяными наростами и гротами. Конкурсантам предложат создать скульптуры из них, учитывая природные формы.

- На других фестивалях я такой техники не видел. Это - находка нашего фестиваля, мы назвали этот прием "ледопластика", - пояснил Евгений Тимкович.

Удивительной будет в этом году и тема конкурса: мастерам предложили философское размышление "Трансформация мира".

- Все жители Земли сейчас интересуются тем, куда мы идем. Философы, экономисты задаются вопросом: а как будет выглядеть мир через пять, 10 или 50 лет? Мы предлагаем художникам дать ответы на эти вопросы, - добавляет Семен Майор. - У нас есть и свой ответ на этот вопрос. У шаманов есть такой обряд - "Сохранение мира". Сейчас мы ведем переговоры, чтобы они этот обряд провели у нас во время фестиваля. Рассчитываем, что к нам захотят присоединиться в этом обряде и соседние территории - Бурятия, Тува, Якутия. Идея - объединить силы, чтобы увидеть будущее мира не как апокалипсис, а как что-то светлое и позитивное.

Интерес к фестивалю-2021 велик и у туристов. По словам местных жителей, на даты фестиваля - 14-22 февраля - забронированы почти все места в гостиницах на острове. Здесь ждут гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно же, иркутян.

Кстати

В 2021 году фестиваль расширяет онлайн-программу, чтобы познакомить с ледяной сказкой Байкала как можно больше людей. Кроме конкурса эскизов, в рамках фестиваля планируется провести еще несколько онлайн-мероприятий. Одно из них - мастер-класс по резке скульптур изо льда - для всех желающих проведет двенадцатикратный призер чемпионата мира по ледовой скульптуре Ice Alaska Иван Зуев. Остальное организаторы обещают объявить позднее. Следить за новостями можно в социальных сетях фестиваля.

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