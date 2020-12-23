Депутаты Новосибирской области одобрили поправки в бюджет 2021 года

Основной вопрос, который рассмотрят депутаты сегодня, 23 декабря, на последней в этом году сессии Законодательного собрания Новосибирской области, - утверждение главного финансового документа региона следующего года. На предыдущей сессии законопроект об областном бюджете на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов был принят единогласно во втором чтении.

Работа над документом не ограничивается обсуждением и голосованием на сессиях. Этому предшествовала тщательная, детальная проработка вопроса во всех депутатских комитетах, рабочих группах, министерствах правительства региона. В этом году пандемия коронавируса привела к значительному снижению собственных доходов региона и пополняемости казны, в сложной экономической ситуации оказались многие предприятия, уменьшились и доходы населения. Важно было сохранить баланс между социально-экономическим развитием региона и помощью нуждающимся - бизнесу и гражданам. Все это пришлось учитывать депутатам при принятии бюджета.

Как и предполагалось, ко второму чтению показатели, заложенные в документе, претерпели значительные изменения. Не может не радовать то, что выросли объемы федеральных трансфертов. Всего в комитет заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности поступило 293 поправки.

- Несмотря на трудный, тяжелый год, были найдены компромиссы и основные поправки согласованы буквально с каждым депутатом. Мы договорились и решили, что вносим только те изменения, которые согласованы в общем и с каждым министерством, с каждым ведомством по направлениям, - подчеркнул спикер заксобрания Андрей Шимкив.

Выступая с основным докладом по вопросу о бюджете, председатель профильного комитета Федор Николаев подчеркнул, что значительно изменились общие объемы доходов и расходов областного бюджета, в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В 2021-м эта сумма составит 16,5 миллиарда рублей, и в течение года она может увеличиться. Часть средств (6,5 миллиарда) направят муниципальным образованиям для софинансирования по вопросам местного значения.

Свыше 1,55 миллиарда рублей будет дополнительно выделено муниципалитетам на подготовку к отопительному сезону. Для сбалансированности местных бюджетов перечислят на 676 миллионов рублей больше первоначально запланированной суммы, в том числе 301 миллион составит депутатский фонд.

В будущем году регион не отказывается от планов строительства социально значимых объектов в муниципальных районах и городских округах. Предполагается ввести в эксплуатацию 38 ФАПов, пять детских садов и восемь школ. В бюджете на эти цели заложено 1,26 миллиарда рублей.

- Отдельный блок поправок связан с увеличением финансирования мероприятий, направленных на совершенствование сферы здравоохранения - на общую сумму 684 миллиона рублей, - сообщил депутатам Федор Николаев.

Депутат Вячеслав Илюхин обратил внимание собравшихся на то, что "по статье "здравоохранение" заложено на пять миллиардов меньше, чем в 2020 году". А с учетом непростой эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса, эта сфера, наоборот, требует увеличения финансирования.

Председатель комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин пояснил, что по всем статьям, которые касаются здравоохранения и социальной сферы, идет рост финансирования. Часть федеральных средств поступит на реализацию территориальной программы Фонда обязательного медицинского страхования.

Игорь Гришунин сообщил, что в период между двумя чтениями законопроекта о региональном ФОМС в комитет поступили три поправки.

- Бюджет территориального фонда сбалансирован и составляет по доходам и расходам 43,8 миллиарда в 2021 году, в 2022-м - 46,06 миллиарда, в 2023-м - 48,6 миллиарда рублей. Общий объем бюджета территориального ФОМС планируется с ежегодным увеличением, и в связи с этим будет увеличиваться и подушевой норматив, - пояснил руководитель профильного комитета.

Также депутаты внесли в бюджет поправки, которые касаются выделения средств на организацию бесперебойной работы объектов жизнедеятельности, прежде всего на ремонт систем водоснабжения в муниципальных районах и городских округах. Общая сумма финансирования - 461 миллион рублей.

Дополнительные 100,4 миллиона рублей направят на обеспечение жильем детей-сирот. И это тоже одна из важных поправок, внесенных в законопроект о бюджете.

На предыдущей сессии законопроект об областном бюджете на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов был принят единогласно во втором чтении. Фото: Татьяна Кравченко

С учетом всех изменений и предложений депутаты единогласно проголосовали за будущий главный финансовый документ области.

Оценивая работу над бюджетом, Андрей Шимкив отметил профессиональную и конструктивную работу депутатского корпуса - "действовали как одна дружная семья".

- Принятие поправок ко второму чтению закона о бюджете - из разряда вопросов, которые можно решать и продвигать только при таком консолидированном подходе, когда каждый понимает общие цели вне зависимости от партийной принадлежности. Главная цель - обеспечить благополучие и комфортную жизнь жителям Новосибирской области, - подчеркнул спикер.

Федор Николаев добавил, что поправки, которые не нашли отражения в бюджете, будут рассмотрены при корректировке документа в первом и втором кварталах 2021 года.

Между тем

На пятой сессии заксобрания депутаты рассмотрят еще один важный вопрос. Он касается проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. Запланированную на осень этого года перепись перенесли на апрель 2021-го. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, сроки сдвинули из-за пандемии COVID-19.

Особенностью предстоящей переписи станет то, что органы местного самоуправления муниципальных образований будут наделены отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению этого мероприятия.

Как сообщил депутатам министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, перепись будет проводиться тремя способами. Один из них - цифровой: люди смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг, в том числе через МФЦ. Второй вариант - стопроцентный обход жилых помещений переписчиками, которые внесут все собранные данные в планшетные компьютеры. Третий - стационарные переписные пункты. На проведение всех этих мероприятий федеральный бюджет выделил региону 48 миллионов рублей.

- Для отдаленных населенных пунктов области будет увеличен срок проведения переписи населения, - пояснил заместитель председателя профильного комитета Игорь Умербаев. - В октябре 2021 года будут подводиться предварительные итоги переписи, а окончательные - в четвертом квартале 2022-го.

Справка

Общий объем доходов бюджета Новосибирской области на 2021 год запланирован на уровне 187 миллиардов 988 миллионов рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений - 47,2 миллиарда рублей. Общий объем расходов областного бюджета составит 197 миллиарда 168 миллионов рублей. Дефицит немного превысит девять миллиардов рублей.

Довезут до больницы

В Новосибирской области появится срочная социальная услуга - сопровождение граждан, получающих соцуслуги в стационарной форме, при их госпитализации. "Сопровождение сложных пациентов, которые не в состоянии сами себя обслуживать, необходимо", - считает депутат Игорь Гришунин. Это поможет разгрузить младший медицинский персонал в период борьбы с пандемией коронавируса.