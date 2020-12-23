Главу новосибирского областного управления дорог задержали за взятки

Правоохранители задержали руководителя госучреждения "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области". Как рассказали в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СКР, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Кроме него фигурантами дел стали также родственник госслужащего и двое представителей коммерческих фирм, занимающихся строительством автодорог. По версии следствия, с августа по декабрь текущего года чиновник дважды получил от предпринимателей взятки: сначала около ста тысяч, а затем пять миллионов рублей. Посредником в этой сделке стал брат чиновника.

Взамен руководитель областного управления обещал представителям бизнеса свое покровительство: сохранение ранее наработанных договорных отношений и формирование новых заказов при выполнении госконтрактов по ремонту, строительству, содержанию дорог в регионе. Противоправные действия были выявлены и пресечены сотрудниками областного управления ФСБ.

Все четверо фигурантов задержаны. Предполагаемым участникам сделки с чиновником инкриминируется посредничество и дача взяток. Следователи провели обыски в госучреждении, офисах коммерческих структур, в домах подозреваемых. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.