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23.12.2020 06:52
Рубрика: Культура

Читаем по-умному

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 290(8344)
В Кемерове в условиях пандемии Государственная научная библиотека имени Василия Федорова внедряет современные технологии работы с читателями. Теперь взять нужные книги и вернуть прочитанные можно без участия библиотекаря. И больше нет надобности отправлять сдаваемую читателями литературу на карантин.
Сданные книги обрабатывают в стерилизационном аппарате тридцать секунд. Фото: Юлия Потапова/РГ Сданные книги обрабатывают в стерилизационном аппарате тридцать секунд. Фото: Юлия Потапова/РГ
Сданные книги обрабатывают в стерилизационном аппарате тридцать секунд. Фото: Юлия Потапова/РГ

Такие возможности читателям и сотрудникам главной библиотеки Кузбасса подарил новый технологический комплекс под названием "Умная библиотека". На него выделили девять миллионов рублей из регионального бюджета по госпрограмме "Культура Кузбасса". В основе проекта - радиочастотная идентификация, благодаря которой контролируется весь процесс пользования фондами. Начиная от записи каждой книги и ее выдачи на абонементе и заканчивая возвратом, инвентаризацией книгохранилища и поиском неверно размещенных экземпляров.

Фото: ГМИЛИКА
На Алтае решили издать книгу забытого писателя Авраама Высоцкого

- Вы приходите в читальный зал, где вся литература на виду, в открытом доступе, и самостоятельно выбираете нужные вам книги, каждая из которых снабжена радиочастотной меткой. Записываете их с помощью станции, вставив читательский билет в картоприемник и выполняя голосовые команды. Станция выдает их последовательно: "Положите книги на полку", "Нажмите "Взять" и так далее. К слову, на рабочих столах у библиотекарей, к которым всегда можно обратиться, находятся уменьшенные варианты станций, - пояснила замдиректора библиотеки Наталья Майнгардт. - Электронные читательские билеты со штрих-кодом сейчас заменяем на новые, которые не требуется прикладывать к считывающему устройству на "вертушке" при входе. Благодаря той же радиочастотной метке вся информация, причем с нескольких билетов одновременно, будет считываться на расстоянии. И забрать из библиотеки книгу, которую по какой-либо причине не занесли в формуляр, не получится - несанкционированный вынос будет сопровождаться световым сигналом, что заставит читателя вернуться.

За один раз можно зарегистрировать пять книг. И сдать прочитанные, не заходя за "вертушку". То есть даже поздно вечером, когда рабочий день у библиотекарей закончился и в здании не осталось никого, кроме охранника. Прямо у входа установлен смарт-бокс. Вставляешь читательский билет, "шторка" открывается, складываешь книги в корзину "с двойным дном", которое плавно опускается по мере увеличения нагрузки. А потом умный автомат выдает читателю квитанцию: формуляр чист, все сдано. В перспективе и выдавать книги библиотека планирует бесконтактно - с помощью специальных стеллажей-ячеек, по предварительным заказам.

Как только в боксе накопится больше пятидесяти экземпляров литературы, дежурный библиотекарь отправит их не в "карантинное" спецхранилище на пять дней, как было в начале пандемии, а на стерилизацию. Теперь каждую книжку достаточно всего на тридцать секунд поместить в аппарат, внешне напоминающий холодильник. Стерилизуется только мобильный фонд, который периодически должен списываться, а редкую, в том числе краеведческую литературу, на руки и не выдают. С ней посетители работают исключительно в читальном зале, надев одноразовые перчатки, которыми обеспечивает библиотека. А можно воспользоваться и электронной версией изданий, в том числе представленных в единственном экземпляре: полистать станицы на интерактивных панелях.

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- Здесь у нас обустроено новое пространство "Край 42", где можно проводить лекции и другие мероприятия по краеведению. Например, викторины. Изучать и просматривать разную информацию и создавать проекты нашим читателям позволит электронная доска, или тач-панель, с которой одновременно может работать до десяти человек, - добавила Наталья Майнгардт.

Кстати, виртуальные читальные залы есть в каждом из 34 муниципалитетов Кузбасса. И пользоваться ресурсами центральной библиотечной системы можно практически в любой точке области, том числе не выходя из дома. Достаточно прийти в библиотеку раз в год, чтобы зарегистрироваться. Но скоро и это можно будет сделать дистанционно - через портал "Госуслуг".

Мнение

Елизавета Абзалова, студентка Кемеровского института культуры:

- Хотя я чаще пользуюсь не библиотечными, а купленными книгами, читательский билет оформила: готовлю работу для конференции, посвященной Василию Федорову. Кстати, мы с ним земляки. Он из Марьевки, а я родом из Яи. Потому и решила посетить открывшуюся в библиотеке мемориальную комнату поэта.

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