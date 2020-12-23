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23.12.2020 07:05
Рубрика: Общество

Разорвали порочный круг

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 290(8344)
Уникальную операцию провели кемеровские хирурги восьмилетнему пациенту с врожденным пороком сердца.

Мальчик появился на свет с трехкамерным сердцем. Сразу после рождения ему сделали операцию в кемеровском НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Сформировали "окно", чтобы выровнять кровоток при избыточном давлении в легочной артерии.

Фото: iStock
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Но с возрастом это стало играть патологическую роль - венозная кровь смешивалась с артериальной, сатурация (насыщение кислородом) не поднималась выше 82 процентов. Как результат - гипоксия, одышка при физических нагрузках, синюшность кожных покровов. После серии обследований была назначена новая операция.

"Окно" закрыли с помощью специального устройства, выполняющего функцию заплаты на межпредсердной перегородке. А добрались до места операции, сделав небольшой прокол в бедренной артерии. Этот случай - первый в Кузбассе. И даже в столичном научном центре имени А. Бакулева подобные вмешательства редки.

По словам завлабораторией рентгенэндоваскулярной и реконструктивной хирургии сердца и сосудов кемеровского НИИ Романа Тарасова, эффект был виден сразу: у мальчика прямо на операционном столе изменился цвет лица - синюшность исчезла. С восстановлением кровотока сатурация достигла 95 процентов. И уже через сутки юный пациент начал ходить.

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